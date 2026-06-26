◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同３８位のスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）に進んだ。史上初めて２大会連続で日本代表指揮官を務める森保一監督は、前回２２年カタール大会に続いての１次リーグ突破。この日、日本初の５大会連続出場を果たした３９歳のＤＦ長友佑都は、森保監督が「闘将」と化していることを明かした。

１次Ｌ初戦、２―２で引き分けたオランダ戦から１勝２分とした日本。ここまで２試合をベンチから支えていた長友は、ピッチサイドの森保監督について「もう熱というか、闘将というか。冷静な森保さんもいるんだけど、もう、目つきが変わる」と語った。試合前の国家斉唱では毎試合、涙を流す一方、オランダ戦では得点された場面の冷静な振る舞いがＳＮＳ上で話題となった。熱のスイッチが入った時の指揮官について、長友は「闘将の森保さんの顔を、今大会は僕自身も目の当たりにしている。グワっと来ますね、エネルギーが。優しさと厳しさを兼ね備えている」とした。

カタール大会では、クロアチアに敗れて８強進出はならず。今大会に向けては、昨年１０月にブラジル、今年３月にはイングランドに勝つなど成長を遂げて乗り込んだ。ただ「むしろ厳しくなる、森保さんの目が。本当のブラジルは違う、イングランドは違う、本番は違うというのを森保さんが分かっているので。森保さんのその姿と目を見て、こんなもんで喜んじゃダメというのを選手たちが知る。そこは大きい」と長友。日本は２９日（日本時間３０日）、１６強をかけてブラジルに挑む。「４年前よりも、闘将っていうようなイメージになっている。僕はそう思っています」とチーム最年長ＤＦが語る森保監督が、日本を歴史的金星に導く。