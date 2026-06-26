２６日の金曜ロードショー（後９時）は、４週連続「トイ・ストーリー」シリーズ放送の第３弾。「トイ・ストーリー３」（２０１０年）が登場する。第８３回米アカデミー賞で長編アニメ映画賞と歌曲賞を受賞。シリーズ最高どころか「アニメ映画史上最高傑作」として本作を挙げる人も多い。世界興収は前作「―２」（１９９９年、日本公開は００年）の５億ドル弱から約１０・７億ドルと倍増した。

物語は実際の時の流れよりちょっと遅めの、１作目から１０年後。おもちゃ好きの少年アンディは１７歳になり、大学進学のために家を出ることになった。アンディは、引っ越し先に連れて行くことを決めた保安官のウッディ以外を屋根裏部屋に収納しようと片付けを始めるが、手違いで”相棒”のスペース・レンジャーであるバズら、他のおもちゃたちはゴミに出されてしまう。

ギリギリのところで捨てられるのを免れたものの、アンディへの不信感を持ち始めたおもちゃたちは家に戻らず、保育園に寄付されることで多くの子どもたちに遊んでもらうことを選ぶ。たどり着いた保育園では、ボスであるピンク色のクマのぬいぐるみ・ロッツォらに迎えられ大喜びするものの、そこはおもちゃたちにとっての「楽園」ではなかった―。

以前、本シリーズが金ローで放送された際にこのコラムで書いたこともあるのだが、登場するおもちゃたちは米国でロングセラーとして知られているものが多い。その中でも人気に”日米差”があるキャラクターがいる。それが緑色の３つ目のエイリアン「リトル・グリーン・メン」だ。

１作目でアンディ一家が訪れた「ピザ・プラネット」のクレーンゲームの景品として置かれており、途中から仲間入り。２作目ではミスター＆ミセス・ポテトヘッドの養子となる３人（？）組は、１作目で登場した際に日本での人気が他国と比較して突出して高かったという。製作陣もその様子を見て”アニメ大国”であり主要マーケットの一つである日本を意識して、２作目では登場シーンが増えたとされている。

それが今作ではさらにパワーアップ。相変わらずの「神様〜」というオトボケゼリフは健在な上で、物語の中で重要な役割を担っているのでお楽しみに。ちなみに、「リトル―」の日本での人気は今も健在。最新作「―５」の公開に合わせて、ランキングサイト「みんなのランキング」では「トイストーリーキャラクターランキング！ 最も愛された登場人物は？」という投票を行っているが、「リトル―」は総合トップとなっている（２位以下はスリンキー、バズ、ウッディ、ジェシーの順）。（高柳 哲人）