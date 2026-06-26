◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２５日＝岡島智哉】日本はスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。決勝Ｔ１回戦ではＣ組１位のブラジルと２９日（日本時間３０日）に対戦する。

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裏カードの状況を睨みながらの森保一監督、スウェーデン・ポッター監督の両指揮官による紙一重の綱引きは見応えがあった。

日本側は「オランダを上回っての１位突破がベスト」としつつ「敗戦による３位転落は絶対ＮＧ」の姿勢でキックオフ。対するスウェーデンは「１、２位突破がベスト」の構えでスタートし、こちらも「敗戦による勝ち点３止まりは絶対ＮＧ」の姿勢でスタートした。

まず前半、裏カードでオランダが２点を先攻する。ここで日本の１位上がりは厳しい情勢となったが、引き分けでも勝ち上がりが決まるスウェーデンはリスクを冒さず、ロングボールを中心とした攻めを繰り返す。日本はこのリズムに付き合ってしまうような形となり、両チームに目立った決定機が生まれないまま０―０で前半を折り返した。

しかし後半９分にチュニジアが１点を返し、その２分後に前田大然が先制点を挙げたことで、一気に筋書きが変わった。「チュニジア１―２オランダ」「日本１―０スウェーデン」というスコアになり、日本は「あと１点取れば１位」という状況になったのだ。

しかし１７分、今度はオランダが１点を追加。その直後にスウェーデンも同点に追いついたことで、日本の１位通過の夢はほぼ途絶える形となった。オランダが３点を取ったことにより、日本は（チュニジアの追い上げがないと仮定すると）１位上がりにあと３点が必要となったのだ。試合会場では「ピンポーン」という告知音とともに、オランダｖｓチュニジアの途中経過が速報されていた。

ここで森保監督は、上田綺世、堂安律を後半２１分に下げた。勝ち越しを狙うというよりも、次戦に向けた出場時間のコントロールという見方もできる交代だった。３０分にはＤＦ渡辺剛、長友佑都を投入し、ピッチに明確に「引き分けやむなし。絶対に失点するな」のサインを送った。

一方のスウェーデンは「１、２位狙い」から「２位狙い」に変更。つまり、勝ち点３を奪い、日本をかわして２位に浮上することを狙ってきた。リスクある采配だったが、日本が守勢を強める交代策を切ったこともあり、一気につけ込むことを狙った。

しかしＧＫ鈴木彩艶の好セーブもあり、試合は１―１のまま進行。最後はスウェーデンベンチがピッチに「落ち着け」のジェスチャーを送り、試合を締める（引き分けやむなし）の合図を送った。

結果的に試合は、日本とスウェーデンの双方にとって「ベスト」ではないものの「ベター」な形で決着することになった。（岡島 智哉）