木梨憲武、本番中に生電話でサプライズ→名俳優がスタジオに登場 林修も困惑「展開が予想できない」
とんねるずの木梨憲武が28日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00〜）に出演する。
【写真】本番中に名俳優が登場…想定外のハプニングに林修も困惑
林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは、お笑い・アーティスト・画家としてマルチに活躍し、還暦を過ぎてもなお圧倒的なエネルギーを放ち続けるカリスマ・木梨憲武。
インタビューの最中、木梨の呼びかけによって、本番中にいきなり生電話で呼び出された名俳優・光石研が、突如そのままの姿でスタジオへ直行。さらに、隣のスタジオにいたでんでんまでもが急遽スタジオに登場し、アポなしとは思えない息の合った掛け合いが繰り広げられ、スタジオは驚きと興奮に包まれる。
想定外のハプニングが巻き起こる前代未聞の事態に。予告動画では「展開が予想できない」と困惑する林の姿も。
番組『お笑いスター誕生!!』で出会ってから約45年、当時の思い出を振り返る中で、あの名ゼリフ「バーイ、センキュー」にまつわる、でんでんのネタとの知られざる関係性が明かされる一幕も。でんでんから木梨へ贈られた温かい言葉や、光石と木梨のリアルで温かい関係性など、木梨の“楽しさを巻き込む力”が当日に生んだ奇跡の瞬間は必見。
お笑い界のレジェンドでありながら、現在は音楽やライブ、アートなど、アーティストとしても精力的に活動を続ける木梨。歌姫・AIに「1曲書いて！」と直接交渉して楽曲提供を受けたコラボレーションの舞台裏や、街中で偶然すれ違ったB'z 松本孝弘とのつながりから生まれたエピソードなど、常に新しいエンターテインメントへと向かう純粋な衝動を明かす。
あらゆるジャンルの壁を越え、関わる人すべてとの「つながり」を心から楽しみ、出会った関係を何よりも大切にする木梨憲武の生き様そのものに林修が深く迫る。
【写真】本番中に名俳優が登場…想定外のハプニングに林修も困惑
林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは、お笑い・アーティスト・画家としてマルチに活躍し、還暦を過ぎてもなお圧倒的なエネルギーを放ち続けるカリスマ・木梨憲武。
インタビューの最中、木梨の呼びかけによって、本番中にいきなり生電話で呼び出された名俳優・光石研が、突如そのままの姿でスタジオへ直行。さらに、隣のスタジオにいたでんでんまでもが急遽スタジオに登場し、アポなしとは思えない息の合った掛け合いが繰り広げられ、スタジオは驚きと興奮に包まれる。
番組『お笑いスター誕生!!』で出会ってから約45年、当時の思い出を振り返る中で、あの名ゼリフ「バーイ、センキュー」にまつわる、でんでんのネタとの知られざる関係性が明かされる一幕も。でんでんから木梨へ贈られた温かい言葉や、光石と木梨のリアルで温かい関係性など、木梨の“楽しさを巻き込む力”が当日に生んだ奇跡の瞬間は必見。
お笑い界のレジェンドでありながら、現在は音楽やライブ、アートなど、アーティストとしても精力的に活動を続ける木梨。歌姫・AIに「1曲書いて！」と直接交渉して楽曲提供を受けたコラボレーションの舞台裏や、街中で偶然すれ違ったB'z 松本孝弘とのつながりから生まれたエピソードなど、常に新しいエンターテインメントへと向かう純粋な衝動を明かす。
あらゆるジャンルの壁を越え、関わる人すべてとの「つながり」を心から楽しみ、出会った関係を何よりも大切にする木梨憲武の生き様そのものに林修が深く迫る。