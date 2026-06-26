ローベルクランツ

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◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル）＝枠順決定

　枠順が６月２６日、決定した。この距離で行われた毎日杯２着馬で、前走のＮＨＫマイルＣでも４着と健闘したローベルクランツ（牡３歳、栗東・小林真也厩舎、父サトノダイヤモンド）は６枠１２番から重賞初制覇に挑む。

　４走前の葉牡丹賞を２歳コースレコードで制し、その後も決め脚を武器に重賞戦線で堅実に駆けるサノノグレーター（牡３歳、美浦・尾形和幸厩舎、父グレーターロンドン）は７枠１３番からの発走。これまでの２勝が１８００メートルと好相性を誇るリッツパーティー（牡３歳、美浦・岩戸孝樹厩舎、父ミッキーロケット）は３枠５番に決まった。枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。

　（１）ルージュボヤージュ　牝３　北村　宏司　５２

　（２）クカイリモク　　　　牡３　フランシスコ・ゴンサルベス　５３

　（３）ジーネキング　　　　牡３　菊沢　一樹　５６

　（４）サイモンシャリオ　　牡３　田口　貫太　５２

　（５）リッツパーティー　　牡３　横山　武史　５４

　（６）コルテオソレイユ　　牡３　荻野　極　５４

　（７）ショウナンガルフ　　牡３　丸山　元気　５７

　（８）ディールメーカー　　牡３　高杉　吏麒　５６

　（９）キンググローリー　　牡３　石川　裕紀人　５４

（１０）ガリレア　　　　　　牡３　石橋　脩　５４

（１１）コロナドブリッジ　　牡３　三浦　皇成　５４

（１２）ローベルクランツ　　牡３　松山　弘平　５７

（１３）サノノグレーター　　牡３　田辺　裕信　５６

（１４）スカイスプレンダー　牡３　戸崎　圭太　５５

（１５）バドリナート　　　　牡３　津村　明秀　５７

（１６）スペルーチェ　　　　牡３　ミルコ・デムーロ　５５