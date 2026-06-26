◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル）＝枠順決定

枠順が６月２６日、決定した。この距離で行われた毎日杯２着馬で、前走のＮＨＫマイルＣでも４着と健闘したローベルクランツ（牡３歳、栗東・小林真也厩舎、父サトノダイヤモンド）は６枠１２番から重賞初制覇に挑む。

４走前の葉牡丹賞を２歳コースレコードで制し、その後も決め脚を武器に重賞戦線で堅実に駆けるサノノグレーター（牡３歳、美浦・尾形和幸厩舎、父グレーターロンドン）は７枠１３番からの発走。これまでの２勝が１８００メートルと好相性を誇るリッツパーティー（牡３歳、美浦・岩戸孝樹厩舎、父ミッキーロケット）は３枠５番に決まった。枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。

（１）ルージュボヤージュ 牝３ 北村 宏司 ５２

（２）クカイリモク 牡３ フランシスコ・ゴンサルベス ５３

（３）ジーネキング 牡３ 菊沢 一樹 ５６

（４）サイモンシャリオ 牡３ 田口 貫太 ５２

（５）リッツパーティー 牡３ 横山 武史 ５４

（６）コルテオソレイユ 牡３ 荻野 極 ５４

（７）ショウナンガルフ 牡３ 丸山 元気 ５７

（８）ディールメーカー 牡３ 高杉 吏麒 ５６

（９）キンググローリー 牡３ 石川 裕紀人 ５４

（１０）ガリレア 牡３ 石橋 脩 ５４

（１１）コロナドブリッジ 牡３ 三浦 皇成 ５４

（１２）ローベルクランツ 牡３ 松山 弘平 ５７

（１３）サノノグレーター 牡３ 田辺 裕信 ５６

（１４）スカイスプレンダー 牡３ 戸崎 圭太 ５５

（１５）バドリナート 牡３ 津村 明秀 ５７

（１６）スペルーチェ 牡３ ミルコ・デムーロ ５５