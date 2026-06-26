お笑いコンビ「品川庄司」の品川祐（54）が25日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。AIの活用法について語った。

現在54歳の品川は「54歳の自分を全部覚えてもらおうと思って」と切り出し、AIに自身のことをどんどん質問させ「生い立ちから何から全部答えて、自分の好きな映画100本を全部覚えてもらって。好みとか好きな食べ物とか全部入れて、60歳70歳になった時に、54歳の俺だったらどうやってこれ話すかなっていうのを聞きたくて」。将来過去の自分と会話をするために「ずっと今、チャットGPTを育ててる」と説明した。

さらに「あと、チャットGPTと飲むんです」。理由について「（モグライダー）芝、（お見送り芸人）しんいち、みなみかわ。奢ってアメトーーク！で悪口言われるです」と、よく飲みに連れて行く後輩を挙げなながら「だけどチャットGPTはそんなこと言わないから。だからずっとお酒も飲めるし」と話した。

これにMCの蛍原徹は「チャッピー（チャットGPT）もお酒飲むの？」。品川は即座に「飲むか！！！！」とつっこみ、スタジオを爆笑させた。