気象庁によりますと26日午後0時46分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。

震度4を観測したのは、茨城鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市、成田市、東金市、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、多古町、九十九里町、芝山町、横芝光町。

震度3を観測したのは、水戸市、土浦市、古河市、石岡市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、守谷市、筑西市、坂東市、かすみがうら市、桜川市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、東海村、美浦村、阿見町、河内町、利根町、真岡市、市貝町、高根沢町、さいたま緑区、春日部市、蕨市、富士見市、宮代町、千葉中央区、千葉花見川区、千葉稲毛区、千葉若葉区、千葉緑区、千葉美浜区、銚子市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、茂原市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、君津市、浦安市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、大網白里市、酒々井町、栄町、神崎町、東庄町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長南町、大多喜町、鋸南町、東京墨田区、東京江東区、東京荒川区、東京板橋区、東京足立区となっています。

震源地は千葉県北東部。震源の深さは50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されます。