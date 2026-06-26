「トランスフォーマー／リベンジ」デバステーターをスタチュー化！ 奥行100cm超え&重量100kg超え【NLSXVIII】
【NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII】 6月26日11時 配信（YouTube） 6月26日19時 配信（ニコニコ生放送） 配信媒体：Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル
HASBRO and its logo, TRANSFORMERS and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission. (C) 2026 Hasbro. All Rights Reserved. (C) 2026 DreamWorks LLC and Paramount Pictures Corporation. Licensed by Hasbro.
プライム1スタジオは、6月26日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII」にて、スタチュー「ミュージアムマスターライン トランスフォーマー／リベンジ デバステーター」を発表した。発売日と価格は共に未定。
本商品は、「トランスフォーマー／リベンジ」に登場するデバステーターを立体化したもの。奥行100cm超え、重量100kg超えの巨大サイズで、細部まで緻密に作り込まれた造形となっている。
またボーナス版の特典として、ヴォルテックス・グラインダーを展開した頭部や、ツインズ（スキッズとマッドフラップ）が付属する予定となっている。
「ミュージアムマスターライン トランスフォーマー／リベンジ デバステーター」サイズ：横 約1000mm × 高さ 約880mm × 奥行き 約1130mm
HASBRO and its logo, TRANSFORMERS and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission. (C) 2026 Hasbro. All Rights Reserved. (C) 2026 DreamWorks LLC and Paramount Pictures Corporation. Licensed by Hasbro.
撮影：井上勝也写真事務所