「スプラトゥーン レイダース」アニメイト限定特典が公開！ すりみ連合やメカニックの「アクリルスタンドコースター」
【スプラトゥーン レイダース】 7月23日 発売予定 価格 パッケージ版：7,480円 ダウンロード版：6,480円
(C) Nintendo
アニメイトは、Nintendo Switch 2用シューティング「スプラトゥーン レイダース」の限定特典を公開した。
7月23日の発売に向けて、各店舗や通販サイトにて予約受付が行なわれている「スプラトゥーン レイダース」。アニメイトでは、限定特典としてメカニックやすりみ連合がデザインされた「アクリルスタンドコースター」が付属する。
既に通販サイト「アニメイト通販」にて予約受付を実施中。なお、特典はなくなり次第終了となる。
□アニメイト通販「スプラトゥーン レイダース」のページ
【NS2『スプラトゥーン レイダース』】ご予約受付中！- 株式会社アニメイト (@animateinfo) June 25, 2026
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【アクリルスタンドコースター】
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