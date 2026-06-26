【スプラトゥーン レイダース】 7月23日 発売予定 価格 パッケージ版：7,480円 ダウンロード版：6,480円

アニメイトは、Nintendo Switch 2用シューティング「スプラトゥーン レイダース」の限定特典を公開した。

7月23日の発売に向けて、各店舗や通販サイトにて予約受付が行なわれている「スプラトゥーン レイダース」。アニメイトでは、限定特典としてメカニックやすりみ連合がデザインされた「アクリルスタンドコースター」が付属する。

既に通販サイト「アニメイト通販」にて予約受付を実施中。なお、特典はなくなり次第終了となる。

□アニメイト通販「スプラトゥーン レイダース」のページ

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