「あつまれ どうぶつの森」にこだわりのアイスクリーム空間「サーティワン島」登場7月1日公開。マイデザイン配布もあり
【あつまれ どうぶつの森：サーティワン島】 7月1日 公開予定
B-R サーティワン アイスクリームは、任天堂の「どうぶつの森」とのコラボキャンペーンの一環として、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用シミュレーション「あつまれ どうぶつの森」のゲーム内で「サーティワン島」を7月1日より公開する。
「サーティワン島」は、サーティワン アイスクリームのロゴ、商品、店舗をモチーフとしたデザインが特徴のこだわりのアイスクリーム空間。家具や装飾品だけでなく、衣装まで用意されている。
夢番地は7月1日にSNSとキャンペーンサイトにて公開予定。マイデザイン配布も実施される。
／- サーティワン アイスクリーム (@BR31_Icecream) June 26, 2026
『あつまれ どうぶつの森』のゲーム内で
「サーティワン島」公開予定！
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こだわりのアイスクリーム空間へ
ぜひ遊びに来てください🍨
夢番地は7月1日にSNSとキャンペーンサイトにて公開予定！マイデザイン配布もありますので、お楽しみに✨ pic.twitter.com/KcSQiu7d7h