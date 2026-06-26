【あつまれ どうぶつの森：サーティワン島】 7月1日 公開予定

B-R サーティワン アイスクリームは、任天堂の「どうぶつの森」とのコラボキャンペーンの一環として、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用シミュレーション「あつまれ どうぶつの森」のゲーム内で「サーティワン島」を7月1日より公開する。

「サーティワン島」は、サーティワン アイスクリームのロゴ、商品、店舗をモチーフとしたデザインが特徴のこだわりのアイスクリーム空間。家具や装飾品だけでなく、衣装まで用意されている。

夢番地は7月1日にSNSとキャンペーンサイトにて公開予定。マイデザイン配布も実施される。