【NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII】 6月26日11時 配信（YouTube） 6月26日19時 配信（ニコニコ生放送） 配信媒体： Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル

プライム1スタジオは、6月26日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII」にて、スタチュー「リアルエリートマスターライン プレデター：バッドランド デク＆ティア 1/3 Scale」を発表した。発売日と価格は共に未定。

本商品は「プレデター：バッドランド」より、若き戦士・デクと上半身だけのアンドロイド・ティアのコンビを1/3スケールで立体化したもの。デクの足元には、マスコットのようなクリーチャー・バドも寄り添っている。

ほかのプレデターとは作りが異なるデクの顔を忠実に表現しているのが特徴で、美しい形状のプラズマソードも再現されている。

TM & (C) 20th Century Studios

撮影：井上勝也写真事務所