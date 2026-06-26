【NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII】 6月26日11時 配信（YouTube） 6月26日19時 配信（ニコニコ生放送） 配信媒体： Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル

プライム1スタジオは、6月26日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII」にて、スタチュー「リアルエリートマスターライン マスターズ・オブ・ユニバース ヒーマン 1/3 Scale」と「リアルエリートマスターライン マスターズ・オブ・ユニバース スケルター 1/3 Scale」を発表した。いずれも予約受付がすでに始まっている。

本商品は、「マスターズ・オブ・ユニバース」に登場する「ヒーマン」と「スケルター」を1/3スケールで立体化したもの。

ヒーマンはニコラス・ガリツィン演じる新たな伝説の勇者。本作の主人公にあたる。逞しいフェイスラインや生気あふれるスキントーン、艶やかに濡れた瞳など、スクリーンの印象をそのまま表現。隆起した筋肉と脈動する血管も精密に造形している。

パワーソードはシャープで重厚なフォルムにこだわり、抑制の効いた光沢で仕上げているのが特徴。また頭部と右腕を差し替えれば、パワーソードを掲げるポージングを表現できる。さらにDXボーナス版には、背中に担ぐパワーソードと素手の右腕を追加している。

その一方、スケルターは惑星エターニアを侵略した軍団の首領。俳優ジャレッド・レトの体格と所作を精密にトレースしており、指差しと開き手の2種類の左腕もわずかな角度までこだわっている。

両目がLEDで発光する骸骨の顔とハボックスタッフもポイント。ボーナス版には、王冠付のフードが用意されている。

「リアルエリートマスターライン マスターズ・オブ・ユニバース ヒーマン 1/3 Scale」

「リアルエリートマスターライン マスターズ・オブ・ユニバース スケルター 1/3 Scale」

発売日：2027年10月～2028年1月予定 価格通常版：272,690円DX版：324,390円発売日：2027年11月～2028年2月予定 価格：256,190円

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撮影：井上勝也写真事務所