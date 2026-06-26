LE SSERAFIM×ILLIT×KATSEYE、コラボ曲が「M COUNTDOWN」1位に！音源スコア“満点”で人気証明

LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEがコラボ曲で1位のトロフィーを手にした。

6月25日に放送された音楽番組「M COUNTDOWN」（Mnet）で、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEによるコラボシングル『ICONIC BY MISTAKE』が1位に輝いた。

【写真】LE SSERAFIM×ILLIT×KATSEYEの“集合SHOT”

特に彼女たちは、音源スコアで満点となる5000点を記録し、圧倒的な人気を見せつけた。この日の放送に出演していなかったにもかかわらず、音源とソーシャルメディアの点数だけで成果を収めた形だ。音源の強さで勝負を決めたという点でも、意味のある1位だった。

（写真提供＝HYBE LABELS）上からLE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYE

LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEが6月12日に発表した『ICONIC BY MISTAKE』は、強烈なビートと中毒性のあるサビが印象的なオルタナティブポップジャンルの楽曲だ。3組のスペシャルコラボで話題を集めた同曲は、公開直後からグローバルチャートで人気と話題性を証明した。

同曲は、6月23日に発表された米ビルボード「Hot 100」最新チャート（6月27日付）で38位にランクインし、英「Official Singles Chart Top 100」では22位を記録した。

（記事提供＝OSEN）