長谷川理恵「今宵はインドカレー」手作りナンも公開「本格的すぎて尊敬」「お店のかと」の声
【モデルプレス＝2026/06/26】モデルの長谷川理恵が6月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのインドカレーを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】52歳ママモデル「本格的すぎて尊敬」お店並の手作りインドカレー＆ナン
長谷川は「今宵はインドカレー」とつづり、動画を投稿。「ナンは焼き立てが美味 ボンはサフランライスがすき！これから炊きます」と記し、発酵中の丸めているナンやフライパンで焼かれたナン、鍋で煮込まれているインドカレーを公開している。
この投稿には「どれも美味しそう」「食べたい」「ナンまで手作りなんてすごい」「お店のカレーかと思いました」「本格的すぎて尊敬」「愛情たっぷりなカレー」「料理上手で羨ましい」などと話題となっている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】52歳ママモデル「本格的すぎて尊敬」お店並の手作りインドカレー＆ナン
◆長谷川理恵、手作りのインドカレー公開
長谷川は「今宵はインドカレー」とつづり、動画を投稿。「ナンは焼き立てが美味 ボンはサフランライスがすき！これから炊きます」と記し、発酵中の丸めているナンやフライパンで焼かれたナン、鍋で煮込まれているインドカレーを公開している。
◆長谷川理恵の投稿に反響
この投稿には「どれも美味しそう」「食べたい」「ナンまで手作りなんてすごい」「お店のカレーかと思いました」「本格的すぎて尊敬」「愛情たっぷりなカレー」「料理上手で羨ましい」などと話題となっている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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