キング・オブ・ポップ、マイケル・ジャクソンを知るための8個のこと

50年の人生で、様々なことを成し遂げたマイケル。その中から印象的な8つのエピソードをご紹介。

1993年、アメリカ最大のスポーツの祭典、スーパーボウルのハーフタイムショーに登場（しかもノーギャラ!!）。ステージに立ってから1分半微動だにしない演出に、会場はもちろんテレビの前の人たちも釘付け。前半の試合より視聴率が上がるという伝説が誕生することに。写真・AP/ アフロ

1982年11月にリリースされ、ギネス世界記録に「世界で最も売れたアルバム」と認定された作品。タイトル曲の約14分のMVは、マイケルが狼男に変身したりゾンビとダンスを踊ったりするホラー映画風ムービーで、今でも語り継がれている。

この代名詞は、1989年に開催されたBREアワードの授賞式で、彼の親友で俳優のエリザベス・テイラーがマイケルを紹介した際、「The True King of Pop, Rock, and Soul」と称賛したことがきっかけ。以来、彼の素晴らしさを表す言葉として定着した。

1984年のグラミー賞で、アルバム『スリラー』で最優秀アルバム賞、収録曲で最優秀レコード賞、最優秀男性ポップ・ボーカル・パフォーマンス賞など7つ、『E.T.ストーリーブック』で最優秀子供向け作品アルバム賞を受賞。隣で微笑むのはクインシー・ジョーンズ！ 写真・AP/アフロ

前に歩いているように見せながら後ろに移動する“ムーンウォーク”は、1983年「モータウン25thライブ」で披露し大きな話題に。写真・Photofest/アフロ

また名曲「スムーズ・クリミナル」のPVで見せる、体を斜め45度に傾けて静止するポーズも、マイケルの代名詞。 写真・Photofest/アフロ

翌月から全50回の公演予定がある中での急死により、世界中が悲しみに包まれた。マイケルには3人の遺児がおり、この映画のエグゼクティブ・プロデューサーを務めた長男のプリンスは、撮影現場にもよく顔を出し、現場をサポートしていたそう。

マイケルの急死を受け、幻となったツアーのリハーサル映像を基に制作された音楽ドキュメンタリー映画。当初2週間限定の世界同時公開だったが、公開後に4週間に期間を延長。全世界で420億円以上の興行収入を上げた。マイケルは死後最も稼いだセレブともいわれる。 写真・Interfoto/アフロ

1986年、アメリカや東京、パリのディズニーランドに登場したのが、マイケル主演の3D立体映画を楽しめるアトラクション「キャプテンEO」。製作総指揮は『スター・ウォーズ』で知られるジョージ・ルーカス、監督は『ゴッドファーザー』のフランシス・フォード・コッポラが担当。臨場感溢れる映像が話題に。 写真・mptvimages/アフロ