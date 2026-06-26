【NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII】 6月26日11時 配信（YouTube） 6月26日19時 配信（ニコニコ生放送） 配信媒体： Prime 1 Studio 公式 YouTube チャンネル

プライム1スタジオは、6月26日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVIII」にて、1/4スケールスタチュー「プレミアムマスターライン 1/4 Scale『マイティ・モーフィン・パワーレンジャー』レッドレンジャー」及び「パワーレンジャー 5体セット」を発表した。発売日と価格は共に未定。

本製品は2025年7月にNetflixなどでリマスター版が公開された「マイティ・モーフィン・パワーレンジャー」に登場する「レッドレンジャー」と、「ブルーレンジャー」、「ピンクレンジャー」、「ブラックレンジャー」、「イエローレンジャー」全5体を1/4スケールで再現したスタチュー。

それぞれパワーソードやパワーアックスといった武器を構える姿を造形しており、ヒーローらしいシンプルなスーツに走るしわの再現や、淡く光沢感のある彩色が美しい。台座には「MIGHTY MORPHIN POWERS RANGERS」と刻印され、台座前面には「POWER RANGERS」のエンブレムが配されている。

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