26日午後0時46分ごろ、茨城県、千葉県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は千葉県北東部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、茨城県の茨城鹿嶋市、潮来市、稲敷市、それに神栖市、千葉県の東金市、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、多古町、九十九里町、芝山町、横芝光町、それに成田市です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□茨城県

茨城鹿嶋市 潮来市 稲敷市

神栖市



□千葉県

東金市 旭市 匝瑳市

香取市 山武市 多古町

九十九里町 芝山町 横芝光町

成田市

■震度3

□茨城県

土浦市 茨城古河市 石岡市

龍ケ崎市 下妻市 常総市

取手市 牛久市 つくば市

守谷市 筑西市 坂東市

かすみがうら市 桜川市 行方市

鉾田市 つくばみらい市 美浦村

阿見町 河内町 利根町

水戸市 笠間市 ひたちなか市

小美玉市 茨城町 東海村



□千葉県

銚子市 茂原市 大網白里市

神崎町 東庄町 一宮町

睦沢町 長生村 白子町

長南町 千葉中央区 千葉花見川区

千葉稲毛区 千葉若葉区 千葉緑区

千葉美浜区 市川市 船橋市

松戸市 野田市 千葉佐倉市

習志野市 柏市 市原市

八千代市 我孫子市 鎌ケ谷市

浦安市 四街道市 八街市

印西市 白井市 富里市

酒々井町 栄町 君津市

いすみ市 大多喜町 鋸南町



□栃木県

真岡市 市貝町 高根沢町



□埼玉県

さいたま緑区 春日部市 蕨市

富士見市 宮代町



□東京都

東京墨田区 東京江東区 東京荒川区

東京板橋区 東京足立区

■震度2

□茨城県

結城市 八千代町 五霞町

境町 日立市 常陸太田市

高萩市 北茨城市 常陸大宮市

那珂市 大洗町 城里町

大子町



□千葉県

長柄町 流山市 館山市

木更津市 勝浦市 鴨川市

富津市 袖ケ浦市 南房総市

御宿町



□栃木県

宇都宮市 足利市 栃木市

佐野市 鹿沼市 小山市

栃木さくら市 那須烏山市 下野市

益子町 茂木町 芳賀町

壬生町 野木町 栃木那珂川町

日光市 大田原市 那須塩原市

那須町



□埼玉県

さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区

さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま桜区

さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま岩槻区

川口市 所沢市 狭山市

上尾市 草加市 越谷市

戸田市 入間市 朝霞市

志木市 和光市 新座市

桶川市 八潮市 三郷市

蓮田市 幸手市 吉川市

伊奈町 埼玉三芳町 川島町

杉戸町 松伏町 熊谷市

行田市 加須市 本庄市

羽生市 鴻巣市 久喜市

吉見町 埼玉美里町



□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京新宿区 東京文京区 東京台東区

東京品川区 東京目黒区 東京大田区

東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区

東京杉並区 東京豊島区 東京北区

東京練馬区 東京葛飾区 東京江戸川区

八王子市 調布市 町田市

小金井市 小平市 日野市

東村山市 国分寺市 東大和市

多摩市 西東京市



□宮城県

大河原町 丸森町



□福島県

郡山市 白河市 須賀川市

田村市 国見町 鏡石町

西郷村 泉崎村 玉川村

浅川町 古殿町 いわき市

双葉町



□群馬県

沼田市 前橋市 桐生市

伊勢崎市 太田市 館林市

渋川市 みどり市 板倉町

群馬明和町 千代田町 大泉町

邑楽町



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜西区

横浜中区 横浜南区 横浜保土ケ谷区

横浜磯子区 横浜金沢区 横浜港北区

横浜戸塚区 横浜港南区 横浜旭区

横浜緑区 横浜瀬谷区 横浜栄区

横浜泉区 横浜青葉区 横浜都筑区

川崎川崎区 川崎幸区 川崎中原区

川崎高津区 川崎宮前区 横須賀市

平塚市 藤沢市 茅ヶ崎市

大和市 海老名市 座間市

綾瀬市 葉山町 寒川町

二宮町 相模原緑区 相模原中央区

相模原南区 小田原市 厚木市

伊勢原市 中井町 神奈川大井町

松田町 湯河原町 愛川町

清川村



□新潟県

南魚沼市



□山梨県

富士川町 忍野村 山中湖村

富士河口湖町



□長野県

諏訪市 茅野市 長野南牧村



□静岡県

伊豆市 伊豆の国市 東伊豆町

松崎町 富士市 御殿場市

■震度1

□栃木県

矢板市 塩谷町



□埼玉県

川越市 飯能市 北本市

坂戸市 鶴ヶ島市 日高市

ふじみ野市 毛呂山町 越生町

東松山市 深谷市 滑川町

嵐山町 鳩山町 ときがわ町

東秩父村 埼玉神川町 上里町

秩父市 横瀬町 皆野町

長瀞町 小鹿野町



□東京都

立川市 武蔵野市 三鷹市

東京府中市 昭島市 国立市

福生市 狛江市 清瀬市

東久留米市 武蔵村山市 稲城市

羽村市 青梅市 あきる野市

伊豆大島町 東京利島村 新島村

三宅村



□宮城県

白石市 名取市 角田市

岩沼市 蔵王町 宮城川崎町

亘理町 山元町 登米市

大崎市 宮城加美町 涌谷町

宮城美里町 石巻市 松島町



□福島県

福島市 二本松市 本宮市

川俣町 大玉村 天栄村

矢吹町 棚倉町 矢祭町

石川町 平田村 小野町

相馬市 南相馬市 福島広野町

楢葉町 川内村 大熊町

浪江町 葛尾村 飯舘村

南会津町 猪苗代町



□群馬県

中之条町 群馬高山村 東吾妻町

片品村 川場村 群馬昭和村

みなかみ町 高崎市 藤岡市

富岡市 安中市 榛東村

吉岡町 甘楽町 玉村町



□神奈川県

川崎多摩区 川崎麻生区 鎌倉市

逗子市 三浦市 秦野市

南足柄市 山北町 箱根町



□新潟県

長岡市 三条市 見附市

刈羽村 新潟西蒲区



□山梨県

甲府市 南アルプス市 山梨北杜市

甲斐市 笛吹市 甲州市

中央市 市川三郷町 昭和町

富士吉田市 都留市 大月市

上野原市



□長野県

上田市 佐久市 軽井沢町

御代田町 飯田市 飯島町

木曽町



□静岡県

熱海市 伊東市 河津町

西伊豆町 沼津市 三島市

富士宮市 静岡清水町 長泉町

小山町 静岡葵区 静岡駿河区

静岡清水区 藤枝市 菊川市



□岩手県

盛岡市



□山形県

上山市 山辺町 中山町

白鷹町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。