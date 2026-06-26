俳優・アーティストである、のんさんが6月25日、自身のインスタグラムを更新。休日の私服姿を多数公開しました。

【写真を見る】【 のん 】「映画を観に行くのでおしゃれをした日」休日の “私服ショット” 多数公開 ファン反響「何を着ても似合うよね」





のんさんは「映画を観に行くのでおしゃれをした日。」と投稿。









ハッシュタグで「#休日 #私服」と記し、淡いイエローのトップスにレースのキャミソールを重ね、ふんわりとしたスカートを合わせた爽やかな私服姿を披露。









のんさんは最近の服の好みとして「最近は淡い色にグッとくる。」と記しています。









また別の写真では透明なクリアフレームが特徴的なメガネをかける姿も見られます。









のんさんは映画を観た後「その後は、トウシューズデザインの靴を履いてバレエのレッスンに行きました。」と投稿。









「まだバレエシューズしか履いてないけど 本物のトウシューズを履けるようになりたいなー」と記し、バレエの上達に意欲を示しています。









この投稿を見た人たちからは「可愛い」「淡い色すごく似合ってます」「グラスがお似合い 」「何を着ても似合うよね」といった反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】