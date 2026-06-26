「突破できて本当に良かった」日本列島は朝から歓喜の声 サッカーワールドカップ・日本代表が決勝トーナメント進出 スウェーデンと1-1の引き分け
決勝トーナメント進出を決めた日本代表。列島各地は朝から歓喜の声に包まれました。
記者
「試合終了後の午前10時です。渋谷スクランブル交差点には多くの人が集まっています」
サポーター
「（グループリーグを）突破できて本当に良かったです」
「ブラジル勝ちます。まってろー！」
決勝トーナメント進出を決めた日本代表。試合は平日、朝の時間帯でしたが、渋谷にはユニフォームを着た人が目立ち、店の外からモニターをのぞき込む人の姿もみられました。
サポーター
「サッカー見に来ました、仕事前に。もう（店の）中には入れなかったのでここで」
各地のパブリックビューイング会場でも歓声があがりました。中村敬斗選手の地元、千葉県・我孫子市には幼馴染らが集まりました。
中村敬斗選手と幼なじみの男性
「チュニジア戦の後にメッセージ入れて、その先の意気込みをくれた」
後半11分、上田綺世選手のポストプレーから得点が生まれると上田選手の地元では…。
上田綺世選手の知人
「本当に得点に絡む最高なプレーを見せてくれたなと思います。本当に人間性というか、本当にすごくいいやつなんで」
次のブラジル戦は今月30日となっています。
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