ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた高橋成美さん（34）が26日、自身のインスタグラムを更新。FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終戦、日本代表（FIFAランク16位）−スウェーデン（同36位）を生観戦したことを報告した。

「決勝トーナメント進出おめでとうございます めちゃくちゃ楽しかった 感動しました！！次はブラジル戦全力応援」とつづり、ダラスのスタジアムでサムライブルーのユニホーム姿で応援しているショットなどをアップした。

日本は1−1で引き分けてF組2位で突破が決まり、決勝トーナメント1回戦（29日、日本時間30日午前2時キックオフ）でC組1位のブラジルと対戦する。

この投稿にフォロワーらからは「ナイス応援 全部いい写真すぎる！」「なるさん居ると縁起良い」「成美さんと一緒にこの大感動を共有し、次のステージへ進めることが幸せでたまりません」「現地応援行ってたんですね」「ブラジル倒そう！」「次も勝つ！」などの声が寄せられている。

高橋さんは、2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得。14年ソチ五輪に出場した。18年3月に引退し、その後はJOCアスリート委員として活動しながらコーチングや解説、タレントとして活動。

21年にJOC理事に最年少で就任し、任期を経て、2023年6月からJOC評議員・日本オリンピアンズ協会(OAJ)理事に就任した。