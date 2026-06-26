急性虫垂炎で休養していた超特急・ユーキ、あす公演で復帰へ「順調に回復」 ファンに感謝「休養期間中に温かい応援や励ましのメッセージ」
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急は26日、公式サイトを通じ、急性虫垂炎のため休養していたメンバーのユーキについて、活動復帰の時期を報告した。
【写真】写真集でオリコン1位獲得！韓国でくつろぐパジャマ姿のユーキ
発表で「超特急ユーキ 復帰時期に関するご報告」と題し、「急性虫垂炎のため、休養をいただいておりました超特急メンバーのユーキですが、順調に回復へと向かっており、本人と医師とで話し合いを重ねた結果、6月27日(土)より活動を再開させていただくことになりましたので、ご報告申し上げます」と伝えた。
また、6月27日と28日に開催を予定している「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026 ESCORT」マリンメッセ福岡A館の公演について「予定通り9名での開催に向けて準備を進めております」とも伝えた。
最後に「改めまして、ユーキの休養期間中に温かい応援や励ましのメッセージを寄せてくださった皆様に、心より御礼申し上げます。今後ともユーキ、ならびに超特急への変わらぬご声援のほど、何卒宜しくお願い申し上げます」と締めくくった。
ユーキについては22日、公式サイトで急性虫垂炎と診断されたことを報告。23日と25日の公演を欠席すると伝えていた。
【写真】写真集でオリコン1位獲得！韓国でくつろぐパジャマ姿のユーキ
発表で「超特急ユーキ 復帰時期に関するご報告」と題し、「急性虫垂炎のため、休養をいただいておりました超特急メンバーのユーキですが、順調に回復へと向かっており、本人と医師とで話し合いを重ねた結果、6月27日(土)より活動を再開させていただくことになりましたので、ご報告申し上げます」と伝えた。
最後に「改めまして、ユーキの休養期間中に温かい応援や励ましのメッセージを寄せてくださった皆様に、心より御礼申し上げます。今後ともユーキ、ならびに超特急への変わらぬご声援のほど、何卒宜しくお願い申し上げます」と締めくくった。
ユーキについては22日、公式サイトで急性虫垂炎と診断されたことを報告。23日と25日の公演を欠席すると伝えていた。