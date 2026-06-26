◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本1―1スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が26日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、「ここからが本番！」と力強くつづった。

25日（日本時間26日）に行われたFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終戦、日本―スウェーデン戦を中継するNHKに解説として出演。独自の感性と経験に裏打ちされた戦術眼で「肉ばなった」「これはもうブラジル」「あぶい」などの“本田語録”を連発し、この日もXでトレンド入りした。

決勝トーナメント1回戦（29日、日本時間30日午前2時キックオフ）ではC組1位のブラジルと対戦することが決まった。中継の中でも「ここからがワールドカップ」と語っていたが、試合後の日本時間午前11時過ぎにXを更新して「ここからが本番！」と投稿。フォロワーから賛同の声が集まった。

本田はブラジル戦でNHK BSの解説に登場することが発表された。今大会では1次リーグのオランダ戦とスウェーデン戦がNHK、第2戦のチュニジア戦は日本テレビの中継に登場しており、BSは“今大会初”となる。

ファンからは「地上波で解説してほしい」「地上波しか見れない環境なので本田さんの解説が聞けないのがめっちゃ残念」「次は地上波で本田さんの解説はないのか？」などの声も上がった。

ブラジル戦は地上波ではフジテレビ系列で生中継される。