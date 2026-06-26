井ノ原快彦、イケメンな友達と地元飲み！ 「こんな普通に歩いてるのー？！」「シュウさんもイケオジ」
20th Centuryのメンバーである井ノ原快彦さんは6月24日、自身のInstagramを更新。地元の友人と遊ぶ姿を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】地元のイケメン友達と飲む井ノ原快彦
コメントでは「お友達とご飯たべて映画みて良い過ごし方〜！！」「とても楽しそうですね」「ええぇぇ！！こんな普通に歩いてるのー？！」「イノッチが、こんなに普通に多い町トラックスにいるなんて！」「シュウさんもイケオジ」「グラスの持ち方よwww」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】地元のイケメン友達と飲む井ノ原快彦
「お友達とご飯たべて映画みて良い過ごし方〜！！」井ノ原さんは「地元、大井町で地元のシュウと」とつづり、8枚の写真を投稿。「いわし料理うまかった。その後大井町トラックスへ。レイトショー観て帰宅。心の健康」ともあるように、友人とビールを飲んだり映画を観たりして休日を満喫しています。友人はワイルドな雰囲気のイケメンで、2人ともとても格好いいです。
「皆さんそれぞれに良い年の重ね方してる表情」5月24日にも地元の友人との思い出ショットを投稿していた井ノ原さん。「地元のシュウと日帰りで自由席の男旅。目的は、長野の友達のお店にサプライズの突撃」とあるように友人のために長野県を訪れたようです。ファンからは「素敵な写真とサプライズの動画まで見せてくれてありがとうございます」「男の友情、泣ける」「皆さんそれぞれに良い年の重ね方してる表情でなんかグッとくるものがありました」などのコメントが寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:熱帯夜)