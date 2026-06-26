富山県の市の中で「老後に住みたい」と思う市ランキング！ 2位「氷見市」を抑えた1位は？【2026年調査】
近年、のびのびとした環境を求めて都市部から地方へ移住するシニア世代が急増しており、住まい選びの基準にも変化が見られます。初夏の爽やかな風が吹く今、第二の人生のスタートラインとして多くの人から熱い視線を集める人気の自治体に注目しました。
All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、富山県の市の中で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「街並みが魅力的だからです」（40代男性／東京都）、「お魚がおいしそうで食文化に恵まれていそうだから」（50代女性／埼玉県）、「氷見のブリが美味しいので、老後に住んで堪能したい」（30代女性／石川県）といったコメントがありました。
回答者からは、「富山市は医療機関や商業施設が充実していて、交通の利便性も高く安心して老後を過ごせると思ったからです」（10代男性／岩手県）、「コンパクトシティ政策が進んでおり、公共交通機関が整備されているため、車を手放した後も移動に困らない生活ができるから」（30代女性／長崎県）、「北アルプスの雄大な自然と日本海の豊かな海の両方に恵まれながら、都市機能がコンパクトにまとまっている点が大きな魅力です」（50代男性／青森県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、富山県の市の中で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：氷見市／38票能登半島の付け根に位置する氷見市は、富山湾越しに雄大な立山連峰を望む絶景の街です。「ひみ寒ぶり」をはじめとする海の幸や、のどかな里山風景、温泉などの魅力に恵まれており、豊かな自然の中でゆったりとした暮らしを楽しめる環境が広がっています。
回答者からは、「街並みが魅力的だからです」（40代男性／東京都）、「お魚がおいしそうで食文化に恵まれていそうだから」（50代女性／埼玉県）、「氷見のブリが美味しいので、老後に住んで堪能したい」（30代女性／石川県）といったコメントがありました。
1位：富山市／133票富山県の県庁所在地である富山市は、コンパクトシティを推進する先進的な街づくりで知られています。路面電車などの公共交通網が整備されており、医療や商業の施設が身近に充実しているため、将来的に移動が心配になるシニア世代でも安心して快適に暮らすことができます。
回答者からは、「富山市は医療機関や商業施設が充実していて、交通の利便性も高く安心して老後を過ごせると思ったからです」（10代男性／岩手県）、「コンパクトシティ政策が進んでおり、公共交通機関が整備されているため、車を手放した後も移動に困らない生活ができるから」（30代女性／長崎県）、「北アルプスの雄大な自然と日本海の豊かな海の両方に恵まれながら、都市機能がコンパクトにまとまっている点が大きな魅力です」（50代男性／青森県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)