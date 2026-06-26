スバル新型「ワゴンSUV」発表！

スバルは2026年6月4日、「レヴォーグ レイバック」の一部改良モデル（Fタイプ）を発表しました。

今回の改良では、従来の上質な乗り心地や快適性といった魅力を維持しながら、走行性能や安全性、日々の利便性をさらに向上させています。

【画像】超カッコいい！ これがスバル新型「ワゴンSUV」です！（15枚）

2023年10月に登場したレヴォーグ レイバックは、スバルの主力ステーションワゴンである「レヴォーグ」をベースとしたステーションワゴンSUVです。

近年はSUVの人気が高まる一方で、優れた走行性能や高い積載性を備えたステーションワゴンを求めるニーズも少なくありません。レイバックはそうした需要に応えるために開発。

レヴォーグの基本性能を継承しつつ、最低地上高を高く設定することで、悪路での走破性や日常での使い勝手を高めています。

現行モデルのボディサイズは全長4770mm×全幅1820mm×全高1570mm。パワーユニットには、水平対向4気筒1.8リッターDOHC直噴ターボ“DIT”エンジンを搭載し、これに「リニアトロニック（CVT）」を組み合わせました。

駆動方式は全車AWD（全輪駆動）を採用しており、これにより、スバルらしい安定感のある走りと快適な乗り心地を実現しています。

今回の一部改良（Fタイプ）における具体的な変更点として、まず走行性能の面では、走行モードを切り替える「SI-DRIVE」の全モードにおいて加速レスポンスが向上しました。

特に「Sモード」では、ドライバーのアクセル操作に応じて走行特性を瞬時に変化させる新しい制御を取り入れており、コーナーを曲がり終えて立ち上がる際などには、従来以上にリニアな加速感が得られるようになりました。

その一方で、アクセルを穏やかに操作しているときには「Iモード」に相当する特性へと切り替わるため、状況に合わせたスムーズな走りが可能となっています。

加えて、燃費性能が向上。従来の1.8リッターターボモデルのWLTCモード燃費は13.6km／Lでしたが、高効率なオルタネーターの採用やエンジンオイルの変更、電気負荷を低減する対策により、14.1km／Lへと改善されました。

安全面では、後方の視界を確保する「スマートリアビューミラー」を全車に標準装備。夜間の走行時や、ラゲッジスペースに多くの荷物を積み込んで後ろが見えにくいときでも、良好な後方視界を保つことができます。

利便性の面では、コネクティッドサービス「MySubaru Connect」に「ハザード点滅機能」が追加されました。広い駐車場などで自分の車の位置が分からない場合でも、スマートフォンからの操作によってハザードランプを点滅させることができるため、車両を見つけやすくなっています。

インテリアについては、ステアリングホイールやシフトブーツの縫い目にブラックステッチを採用。さらに「Limited EX」グレードではフロアコンソールリッドのカラーをブラックへと変更し、よりスポーティで引き締まった印象の室内空間に仕上げました。

一部改良を受けたレヴォーグ レイバックのグレードは「Limited EX」と「Black Selection」の2つが用意され、価格（消費税込）はLimited EXが405万9000円、Black Selectionが424万6000円です。

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一部改良の発表と同時に、ストロングハイブリッドシステムを搭載した新モデル「レヴォーグ レイバック S：HEV」のティザーサイトが公開されました。

2.5リッター水平対向4気筒エンジンとストロングハイブリッドシステムを組み合わせたほか、2つのモードを切り替えられる悪路走破システム「X-MODE」を搭載し、走行性能や燃費性能、四駆性能をこれまで以上に高めています。

なお、レヴォーグ レイバック S：HEVは従来モデルよりも車高を低く設定しており、ステーションワゴンに位置付けられています。

正式発表は2026年7月を予定しています。