「本気のブラジルと戦えることが楽しみ」森保監督がサッカー王国との真剣勝負に意気込み【W杯】
2026年６月25日（日本時間26日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表がスウェーデンと１−１で引き分け、グループFの２位で決勝トーナメント進出を決めた。ラウンド32の対戦相手は、サッカー王国ブラジルだ。
これを受け、森保一監督は「また日本サッカーの発展のために非常に良い経験になる試合ができればと思っています」とコメント。さらに、「もちろん相手は強敵ですが、我々も勝つチャンスがあるはずです。そこでまた次のステージに上がっていけるように勝つチャンスを見出すということと、チームとしてしっかりと準備したいです」と意気込みを述べた。
昨年10月の親善試合で３−２と勝利していることにも触れて「あの時よりも相手のモチベーションは高いと思われます。そういうブラジルと戦える、本気のブラジルと戦えることを私自身楽しみにしております」
決勝トーナメント１回戦、ブラジル戦は６月29日（日本時間30日）に開催予定。スウェーデン戦から中３日で臨む一戦で勝利を掴みたい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
これを受け、森保一監督は「また日本サッカーの発展のために非常に良い経験になる試合ができればと思っています」とコメント。さらに、「もちろん相手は強敵ですが、我々も勝つチャンスがあるはずです。そこでまた次のステージに上がっていけるように勝つチャンスを見出すということと、チームとしてしっかりと準備したいです」と意気込みを述べた。
昨年10月の親善試合で３−２と勝利していることにも触れて「あの時よりも相手のモチベーションは高いと思われます。そういうブラジルと戦える、本気のブラジルと戦えることを私自身楽しみにしております」
決勝トーナメント１回戦、ブラジル戦は６月29日（日本時間30日）に開催予定。スウェーデン戦から中３日で臨む一戦で勝利を掴みたい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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