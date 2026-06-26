「本当に尊敬できる」「しぶといな（笑）」長友佑都の５大会連続出場に堂安律も感慨「シンプルにユウト君が必要だと思った」【W杯】
［北中米W杯グループステージ第３節］日本 １−１ スウェーデン／６月25日／ダラス・スタジアム
現地６月25日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、日本代表はスウェーデンと対戦。56分に前田大然のゴールで先制したものの、62分にアンソニー・エランガにゴールを許し、１−１のドローに終わった。この結果、２位通過が確定した日本は、決勝トーナメントでブラジルと対戦する。
右シャドーで先発した堂安律は試合後、75分から今大会初めて投入され、５大会連続出場を果たした39歳のDF長友佑都に言及。「シンプルに、試合状況を見ていて、ユウト君が必要だと僕も思った」とコメントした。
「ユウトくんが出て、終わった時は素直に嬉しかったですし。本当に...先輩ですけど、彼が努力をしている姿とか、後輩ながら、学ばせてもらっているので。すごいなと思いながら、しぶといなと思いながら（笑）。本当に尊敬できる先輩ですね」
長友の出場で、チームの士気はされに上がるはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
現地６月25日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、日本代表はスウェーデンと対戦。56分に前田大然のゴールで先制したものの、62分にアンソニー・エランガにゴールを許し、１−１のドローに終わった。この結果、２位通過が確定した日本は、決勝トーナメントでブラジルと対戦する。
「ユウトくんが出て、終わった時は素直に嬉しかったですし。本当に...先輩ですけど、彼が努力をしている姿とか、後輩ながら、学ばせてもらっているので。すごいなと思いながら、しぶといなと思いながら（笑）。本当に尊敬できる先輩ですね」
長友の出場で、チームの士気はされに上がるはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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