梅雨前線の影響で、熊本県内は、26日未明に非常に激しい雨が降りました。

【写真を見る】熊本県内で未明に非常に激しい雨 阿蘇では1時間55ミリ ピーク過ぎるも土砂災害への警戒続く ※26日午前11時50分時点

雨のピークは過ぎましたが、引き続き、土砂災害に十分な注意が必要です。

※26日午前11時50分時点

阿蘇で総雨量600ミリ超 ピーク過ぎるも土砂災害に注意

26日の午前0時過ぎに線状降水帯の直前予測が発表され、阿蘇地方は未明に大雨となりました。

阿蘇市乙姫では1時間に55ミリの非常に激しい雨を観測し、降り始めからの雨量は600ミリを超えています。

益城町も、25日夜遅くから激しい雨が続き、未明に岩戸川が氾濫しました。

この影響で県道・益城菊陽線の一部が一時、全面通行止めとなり、川の周辺は流されてきたとみられる流木や ごみなどが散乱していました。

大津町や南小国町などに発表されていたレベル4・土砂災害危険警報は、午前10時半ごろにレベル2・土砂災害注意報に切り替えられています。

熊本県内は大雨のピークは過ぎたとみられますが、今夜まで雨が続く見込みです。これまでの大雨で地盤が緩んでいる所があり、気象台は引き続き土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。

交通機関への影響

大雨の影響で交通機関にも影響が出ています。

すべての在来線が運転を見合わせています。

JR利用者「時間が出ているので行けると思ったんですけど今、知りました。今日は諦めます」

JR利用者「一度家に帰って、また午後から動くなら」

JR鹿児島線の荒尾～八代間、豊肥線の熊本～肥後大津間、三角線の宇土～三角間など、始発から運休していますが、いずれも夕方ごろに運行を再開する予定だということです。