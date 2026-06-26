男性9人組「超特急」の公式サイトが26日に更新され、急性虫垂炎で活動を休止していたユーキ（31）が27日から活動を再開すると発表した。

同サイトで「いつも超特急へ温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。急性虫垂炎のため、休養をいただいておりました超特急メンバーのユーキですが、順調に回復へと向かっており、本人と医師とで話し合いを重ねた結果、6月27日(土)より活動を再開させていただくことになりましたので、ご報告申し上げます」と、ユーキの活動再開を発表。

ユーキは、6月27日、28日に開催を予定している「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026 ESCORT」福岡公演にも参加予定という。

「改めまして、ユーキの休養期間中に温かい応援や励ましのメッセージを寄せてくださった皆様に、心より御礼申し上げます。今後ともユーキ、ならびに超特急への変わらぬご声援のほど、何卒宜しくお願い申し上げます」と呼びかけていた。

ユーキは今月22日、急性虫垂炎のため一時休養すると発表。23、25日に出演予定だったイベントを欠席することを伝え、「以降の復帰時期につきましては医師と相談の上、治療経過を見ながら改めてご報告させていただきます」と説明していた。