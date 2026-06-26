◇ア・リーグ ブルージェイズ-レンジャーズ（2026年6月25日 トロント）

25日（日本時間26日）に発表された球宴（7月14日フィラデルフィア、日本時間15日）の第1次ファン投票結果で、ア・リーグ全部門通じて最多323万2932票を集めたブルージェイズのアーニー・クレメント内野手（30）が同日、取材対応しファンへの感謝を述べた。クレメントは、最多投票獲得で自動的に球宴出場が決定した。

この日は4打数2安打。レンジャーズに5―6で敗れたが、とはいえ試合前から球宴初選出のクレメントには祝福ムードの大きな拍手が送られ続けていた。

クレメントは第一声で「カナダの皆さん、ブルージェイズの皆さんに感謝しなければなりません。本当に光栄なことで、皆さんの愛を感じる」と声を弾ませた。

今季はここまで打率．294、7本塁打、28打点。チームを下支えしている。昨季は10月に73打数30安打（打率.411）を記録し、ポストシーズン最多安打記録を達成した。

それでも17年にインディアンズ（現ガーディアンズ）にドラフト指名されて以降は、DFA（40人枠から外れる処置）や、マイナーリーグとの行き来を多く経験し、激動の球歴を歩んできた。それだけに夢の舞台に立つことについて「自分自身を信じ、諦めないことが大切」と語気を強めていた。