◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同３８位のスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。決勝Ｔ１回戦ではＣ組１位のブラジルと２９日（日本時間３０日）に対戦する。スウェーデンも勝ち点４のＦ組３位で決勝Ｔ進出が決まった。

ＤＦ瀬古歩夢が攻守でドローに貢献した。前半は目立ったプレーはみせられなかったが、後半にサイドから攻撃の起点になるなど存在感を示した。相手ＦＷヨケレスをマークし、「ＤＦの仕事ができた」とうなずいた。攻撃面では「前半停滞しているところがあった。名波コーチに『いけるときがあったらいっていいよ』と言われていた。試合中に（鎌田）大地くんと話して（くさびのパスを）出せるかなと思っていた。もっと出せたと思う」と振り返った。

今大会初先発を果たした。「チュニジア戦も出たけれど、こうやって最初から出られた良かった」。前半から主将のＤＦ板倉が交代するなどアクシデントもあったが、最少の１失点で乗り切った。「このチームのいいところ。谷口さんが入ってＤＦリーダーとしてやってくれた」。３９歳のＤＦ長友佑都が日本初の５大会連続で出場したことは「レジェンドなんで。声援も大きかった」とリスペクトしていた。