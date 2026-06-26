◆米大リーグ レッドソックス６ー３ヤンキース（２５日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

３試合ぶりに先発出場したレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）は、５回に四球で突破口を開き、一挙４点の逆転劇に貢献したが、８回、中継ぎ左腕ヤーブローに相手マウンドが代わると、代打を出されて交代。３打数無安打１三振１四球１得点で、打率は２割３分７厘となった。チームは先発シュリトラーを攻略、ヤンキースの今季ワースト４失策にも乗じて宿敵対決に白星発進した。

０―２で迎えた５回。それまで３度の得点機を活かせなかったレッドソックス打線がようやく繋がった。突破口を開いたのは、先頭の吉田だ。制球が乱れたシュリトラーから四球を選び、ラファエラの中前打で二進。１死後、コントレラスの三ゴロ失策でホームに生還した。デュランの同点左犠飛の後、ダービンが左翼に勝ち越し２ラン。一挙４得点の逆転劇に貢献した。

「私も選手も疲れ果てており、序盤はリズムが悪かったが、中盤以降、粘り強く戦えたと思う。早く帰って、寝たいと思う」とトレーシー暫定監督。前日は敵地ロッキーズ戦後、本拠地に戻るチャーター機が故障で大幅遅延。ボストン到着がこの日の朝６時となったが、ナインの集中力が途切れることはなかった。

この日発表されたオールスター戦ファン投票結果に、レッドソックスからは誰も上位２人に選ばれず。３３勝４６敗とア・リーグ東地区最下位と苦しい中、チケット完売３万６３０７人のファンの声援に応える逆転勝利だった。