◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同３８位のスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。決勝Ｔ１回戦ではＣ組１位のブラジルと２９日（日本時間３０日）に対戦する。スウェーデンも勝ち点４のＦ組３位で決勝Ｔ進出が決まった。

ＭＦ田中碧はフル出場で貢献。「１失点してしまったので、そこは反省」と受け止めた上で「まずはグループステージ（１次Ｌ）突破という一つの任務を達成できたのは良かった」と振り返った。ブラジル戦に向けては「ここからが本当のＷ杯。自分たちの力がより試されると思う」と気合を入れた。

◆田中に聞く

―デュエルの部分で相手のカウンターを阻止。どのようなことを意識して試合に挑んだのか

「まずは相手のカウンターだったり、前に強力な一人でゴールまで完結できる子がいるんで、そこに時間とスペースを与えない。もちろんスペースを与えちゃいますけど、そこをいかに自分たちが守るのかっていうのは常に意識はしてたんで。とはいえ、結局１失点してしまったんで、そこは反省かなというふうに思います」

―ボランチとしてどのようなことを意識してゲームマネジメントした

「まずはゼロで進めていくっていうのはすごく重要だったなというふうに思いますし、あとは攻撃の部分で相手が引いてくる時に、じゃあどこから攻めるのか。、サイドからもうちょっとテンポよく動かせれば良かったかなとは思いますし。後半とか特にチャンスは多く作れてたんで、そこで仕留められれば良かったなと思いますけど、とはいえ、自分たちのまずは目標としたグループステージ突破っていう一つの任務を達成できたのは良かったかなというふうに思います」

―ブラジル戦へはどのように準備したいか

「ここからが本当のＷ杯だなというふうに思いますし、ここからが自分たちの力、より試されると思うので。もちろんブラジルっていう素晴らしい相手ですし、ここから自分たちもそうですし、見てる人も自分たちが優勝するんじゃないかと少し期待をしていただけているのであれば、一緒に戦ってほしいなと思うので、いい準備できたらいいかなというふうに思います」