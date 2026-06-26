【関東甲信地方】台風８号 ７号 連続接近のおそれ

台風第７号は、２７日（土）夕方から夜遅くにかけて関東甲信地方に接近する見込みです。また、台風第８号も２７日（土）朝から昼前にかけてかなり接近するでしょう。台風接近前の２６日（金）も、本州の南岸に停滞する前線の影響で大雨となる所がある見込みです。

【警報級大雨か】梅雨前線＋台風８号＋台風７号

関東甲信地方では、停滞する前線の影響で、台風が接近する前の２６日（金）から断続的に激しい雨の降る所があり、２７日（土）は台風本体の雨雲により、朝から夜のはじめ頃にかけて非常に激しい雨の降る所もある見込みです。

【レベル３大雨警報】【レベル３土砂災害警報】の可能性は？

雨雲が予想以上に発達した場合や、激しい雨が同じ場所で降り続いた場合は「レベル3大雨警報」「レベル３土砂災害警報」「レベル４土砂災害危険警報」発表の可能性があります。東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県で【警報級の可能性（高）】、他は【警報級の可能性（中）】となっています。

雨風シミュレーション２６日（金）～２７日（土）

［雨の予想］

▶２７日（金）に予想される１時間降水量は多い所で、

甲信地方 ５０ミリ

関東地方北部 ５０ミリ

関東地方南部 ５０ミリ

東京地方 ５０ミリ

伊豆諸島 ５０ミリ

▶２６日（金）６時から２７日（土）６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ５０ミリ

関東地方南部 ８０ミリ

甲信地方 １５０ミリ

東京地方 ６０ミリ

伊豆諸島 ８０ミリ

▶２７日（土）６時から２８日（日）６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ２００ミリ

関東地方南部 ２００ミリ

甲信地方 １５０ミリ

東京地方 １５０ミリ

伊豆諸島 ２００ミリ

［風の予想］

伊豆諸島や関東地方の海上では、２７日（土）明け方から夜遅くにかけて、非常に強い風が吹くでしょう。台風の進路や発達の程度によっては、暴風となる地域が拡大する可能性があります。

▶２７日（土）に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方の海上 ２３メートル（３５メートル）

伊豆諸島 ２５メートル（３５メートル）

【発雷確率】シミュレーション

《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈強い雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

関東甲信地方 各都市の週間予報（２７日（土）～７月３日（金））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

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