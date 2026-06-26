カノックスター、娘＆妻とのベトナムショットに反響「美形すぎる」「肩組み夫婦尊い」
【モデルプレス＝2026/06/26】YouTuberのかの／カノックスターが6月23日、自身のInstagramを更新。ベトナムへの家族旅行の様子を公開した。
【写真】29歳登録者数200万人超YouTuber「美形すぎる」娘顔出し
カノックスターは「ベトナム楽しかった」とコメントし、ベトナム旅行中の写真を複数枚投稿。ライフジャケットを着用した自身と娘の2ショットや、妻と肩を組んで密着している夫婦ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「仲良しで癒される」「美形すぎる」「幸せのお裾分けありがとう」「楽しそう」「肩組み夫婦尊い」などと反響が寄せられている。
カノックスターは2024年5月25日の投稿で、同年1月に一般女性と結婚していたこと、第1子となる女児が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳登録者数200万人超YouTuber「美形すぎる」娘顔出し
◆カノックスター、家族でベトナムへ
カノックスターは「ベトナム楽しかった」とコメントし、ベトナム旅行中の写真を複数枚投稿。ライフジャケットを着用した自身と娘の2ショットや、妻と肩を組んで密着している夫婦ショットを公開した。
◆カノックスターの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「仲良しで癒される」「美形すぎる」「幸せのお裾分けありがとう」「楽しそう」「肩組み夫婦尊い」などと反響が寄せられている。
カノックスターは2024年5月25日の投稿で、同年1月に一般女性と結婚していたこと、第1子となる女児が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】