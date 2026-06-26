

木梨憲武（C）MBS

木梨憲武が、6月28日22時から放送の「日曜日の初耳学」（MBS／TBS系全国ネット）に出演。妻・安田成美から明かされる夫婦のリアルな日常と本音、カリスマが魅せる、人を巻き込み、人生を最高に楽しむための神髄に迫る。

【写真】木梨憲武が出演「日曜日の初耳学」場面カット

林修先生が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。 今回のゲストは、お笑い・アーティスト・画家としてマルチに活躍し、還暦を過ぎてもなお圧倒的なエネルギーを放ち続けるカリスマ・木梨憲武。彼の豪華な交友関係と、周囲を問答無用でハッピーに巻き込んでいく規格外のパワーの秘密に林修が迫る…はずが、木梨のあまりの巻き込み力によって、スタジオでは想定外のハプニングが巻き起こる前代未聞の事態に。

■でんでん＆光石研が急遽スタジオ参戦！豪華すぎるサプライズにスタジオ騒然！

インタビューの最中、木梨の呼びかけによって、本番中にいきなり生電話で呼び出された名俳優・光石研が、突如そのままの姿でスタジオへ直行。さらに、隣のスタジオにいたでんでんまでもが急遽スタジオに登場し、アポなしとは思えない息の合った掛け合いが繰り広げられ、スタジオは驚きと興奮に包まれる。

番組『お笑いスター誕生!!』で出会ってから約45年、当時の思い出を振り返る中で、あの名ゼリフ「バーイ、センキュー」にまつわる、でんでんのネタとの知られざる関係性が明かされる一幕も！ でんでんから木梨へ贈られた温かい言葉や、光石と木梨のリアルで温かい関係性など、木梨の“楽しさを巻き込む力”が当日に生んだ奇跡の瞬間。

■妻・安田成美が明かす「夫婦のカタチ」と地元の最大応援団とのリモート中継！

トークは、妻・安田成美との結婚生活へ。当時の大変貴重な結婚インタビュー映像を大公開！ 「別居したいと言われた」という噂について林先生から切り込まれた木梨は、まさかのその理由が思い出せず「確認します！」とその場での回答を保留。なんとその後、木梨自らがカメラを回して 安田成美へ直接聞き取りを行った特別な動画がスタッフに届けられる！

安田成美から明かされる「喋るだけ喋ってすぐ寝る」というリアルな日常、そして「最近おじいちゃんになって優しくなった、いつも感謝している」という最愛の妻からの現在の本音に一同ほっこり。 さらにスタジオでは、木梨の実家「木梨サイクル」の2階に住んでいたという幼馴染の武藤さん親子とリモート中継を繋ぐ！ 昔話に花を咲かせながら、今もなお木梨の“最大の応援団”であり続ける地元の絆が明かされる。

■繋がりを楽しみ、関係を大切にする――アーティスト・木梨憲武の神髄

お笑い界のレジェンドでありながら、現在は音楽やライブ、アートなど、アーティストとしても精力的に活動を続ける木梨。歌姫・AIに「1曲書いて！」と直接交渉して楽曲提供を受けたコラボレーションの舞台裏や、街中で偶然すれ違ったB'z 松本孝弘との繋がりから生まれたエピソードなど、常に新しいエンターテインメントへと向かう純粋な衝動を明かす。 あらゆるジャンルの壁を越え、関わる人すべてとの「繋がり」を心から楽しみ、出会った関係を何よりも大切にする木梨憲武の生き様そのものに林修が深く迫る。

子どもから大人まで、退屈な日常を吹き飛ばす木梨憲武流「人生を徹底的に楽しむ方法」が詰まった爆笑と感動の1時間。

■番組情報

「日曜日の初耳学」

MBS／TBS系全国ネット放送

2026年6月28日（日）22時00分〜22時54分 OA

◆出演者

[ＭＣ]

林修

大政絢

[スタジオゲスト]

大家志津香、河井ゆずる（アインシュタイン）、澤部佑（ハライチ）、 中島健人、若槻千夏

[VTR出演]

木梨憲武、でんでん、光石研

ほか