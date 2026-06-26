◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組 第3節 日本 1-1 スウェーデン(日本時間26日、ダラス・スタジアム)

勝ち点5の組2位でグループステージ突破を決めたサッカー日本代表。試合後、森保一監督がポルトガル語も交えながら温かい人柄あふれるコメントを残しました。

スウェーデンに引き分け、決勝トーナメント進出を決めた日本代表。初戦の相手は、W杯優勝5回のブラジルとの対戦となります。森保監督は「日本サッカーの発展のために非常にいい経験となる試合ができると思っています。もちろん相手は強敵ですけれど、我々も勝つチャンスがある」とコメント。

記者会見では、ブラジルの記者から「互角という感じで戦うことへの感想」を求められた際には、「まずは互角と言っていただけることが、非常にうれしいかなと思っています」と述べ、最後には「Obrigado (ありがとう)」とポルトガル語と笑顔で対応しました。

また、アルゼンチンの記者から「ベストチーム」を聞かれた際には、「さきほどはブラジルの方で、こんどはアルゼンチンの方で南米の両方からリスペクトしてくれて・・・」と感慨深く話す姿があり、「他の国の記者がいないことを願って、アルゼンチンがベストチーム。前回のワールドカップで優勝してタイトルホルダーとして堂々と戦っている」と理由を合わせて回答します。

そして、「すみませんブラジルの方」とブラジルの記者を気遣いつつ、「Desculpa（ごめんね）」と笑顔をみせました。