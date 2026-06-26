【ダラス（米テキサス州）＝平島さおり】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２５日（日本時間２６日）、１次リーグ第３戦が行われ、Ｆ組の日本（世界ランキング１８位）はスウェーデン（同３８位）と１―１で引き分けた。

チュニジア（同４５位）を下したオランダ（同８位）が１位、日本が２位、スウェーデンが３位で１次リーグを突破した。（世界ランキングは１１日時点）

「喜びと誇り」を胸に

今大会初先発の菅原由勢（ゆきなり）が右サイドで躍動した。持ち味はスピードに乗った攻撃参加で、この日も相手陣深くからクロスを送り、堂安らと連係して相手ゴール前に進入。４０分頃にはペナルティーエリア外から地をはうようなミドルシュートを放った。

世代別代表では、久保（レアル・ソシエダード）や瀬古、中村らとともにプレーし、１０代でオランダに渡った。しかし、東京五輪や前回Ｗ杯カタール大会では、メンバー入りを逃した。「過去は過去。それを未来につなげるというところで、色々考えさせられた」。悔しさを糧に、イングランドやドイツで研さんを積み、自らの価値を高めてきた。

ついにたどり着いた大舞台で、「喜びもあるし、誇りもある」と心を躍らせる。チームに欠かせないピースとなり、「最高の景色」を見るために、駆け上がる。（平沢祐）