【ダラス（米テキサス州）＝平島さおり】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２５日（日本時間２６日）、１次リーグ第３戦が行われ、Ｆ組の日本（世界ランキング１８位）はスウェーデン（同３８位）と１―１で引き分けた。

チュニジア（同４５位）を下したオランダ（同８位）が１位、日本が２位、スウェーデンが３位で１次リーグを突破した。（世界ランキングは１１日時点）

疲労困ぱいの前回大会、教訓に

「引き分けでもいい」という試合は、サッカーではとても難しいもの。勝ち点１で決勝トーナメント進出を確定できる日本は、第２戦から先発の入れ替えを３人にとどめて、古豪スウェーデンに相対した。

５６分、堂安のパスを受けた前田が２大会連続のゴールを決めて先制した。１次リーグ突破に可能性を残すスウェーデンに６２分、強烈なミドルを決められて同点に。その後は猛攻を受けたがＧＫ鈴木彩の好守などで、勝ち点１をもぎとった。

苦い思い出がある。前回Ｗ杯の２戦目、初戦から５人の先発を入れ替えた。だが初戦で大敗していたコスタリカ相手にチームは機能せず、０―１で敗れた。

誤算はＷ杯の高い強度だった。１戦目を終えた後、選手たちは想像以上に疲弊し、起用できない選手が続出。即興感の強い編成で臨むしかなかった。大半がＷ杯初出場で、多くのスタッフも初めての舞台。森保監督は「分からないことだらけだった」と振り返る。

だが今回は違う。選手の所属クラブと連携してデータを積み上げ、代表戦で起用法を試してきた。６人を３試合連続で先発させたが、この日は上田と堂安を６６分に、７５分には中村を下げた。出場時間をコントロールし、選手たちの調子を維持している。指揮官は「Ｗ杯の強度を自然と受け止められて、対処することができている」と胸を張る。

疲労困憊（こんぱい）だった前回大会までとは違う形で臨む、決勝トーナメント。森保監督は「とにかく勝つ戦いをしたい」と語った。待ち受けるのは王国ブラジルだ。（星聡）