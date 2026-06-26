今回は、勢いで家出した女性が、急いで帰宅した理由について紹介します。

「ママなんか大嫌い！ いなくなっちゃえ！」と言われ、家出したけど…

「5歳の娘はかなりのパパっ子です。パパが大好きで私は何かと邪魔者扱いされ、そのたびに悲しい気持ちになりました。でも夫は、娘を甘やかしているだけなんです。

そんなことが続いたある日、娘に『ママなんか大嫌い！ いなくなっちゃえ！』と言われ、心が折れた私は家出を決行しました。しかし、その後間もなく、私のスマホに夫から何度も電話がかかってきていたようです。留守電には『早く帰って来てくれ』という夫のメッセージとともに、娘の泣き声が入っていました。一番新しいメッセージには、『ママ、さむいよ助けて〜』という娘の声だけが録音されていました。

その後夫に電話をかけましたがつながらず、娘の身に何かあったのではないかと不安で仕方なく、『やっぱり家出なんかしなきゃよかった……』と思いました。そして帰宅しましたが、娘はお風呂上がりに着るパジャマが見つからずブルブル震えていて、夫は何をしているのかとものすごく頭にきました」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2025年11月）

▽ 母親としては、自分の娘の悲痛なメッセージを聞いたら、何があったのかと心配になるのは当然ですし、いてもたってもいられないですよね。それにしても、夫は頼りにならなさすぎますね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。