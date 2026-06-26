『Mステ』初出演2組を含む豪華7組がパフォーマンス！桑田佳祐は豪華2曲をテレビ初披露

本日6月26日（金）放送の『ミュージックステーション』では、7組のアーティストがパフォーマンス。

桑田佳祐が登場し、テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』エンディング主題歌の『AKANE On My Mind〜饅頭こわい』と、同アニメのオープニング主題歌『人誑し / ひとたらし』の豪華2曲をMステ独占でテレビ初披露する。

【写真】桑田佳祐、モナキ、KEY TO LIT…本日出演のアーティスト全7組

桑田が作詞・作曲のすべてを手掛けたアニメ主題歌は、デビュー48年目にして初。

はたしてどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、期待が高まる。

◆モナキがMステ初出演！

純烈のリーダー酒井一圭がプロデュースする4人組男性歌謡グループ・モナキがMステ初登場。4月のリリース前から大バズリしたデビュー曲『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』を披露する。

同曲のSNSなど関連動画の総再生回数は15億回超え、デビューイベントやミニライブは人気すぎて中止になるなど、社会現象を巻き起こしているモナキ。

初めてのMステ出演には「ミュージシャンを志してからひたすらに夢見たこの番組に出られて、ミュージシャンとしての夢が半分叶ったようなものです」とじん。

おヨネも「私が子どもの時から見ていた歴史ある番組なので、その分プレッシャーも大きいですが、画面の奥の皆さまにエネルギーを感じていただけるよう精いっぱいパフォーマンスしたいです」と意気込んでいる。

また生放送を前に、「ミュージックステーションでの初パフォーマンスと言うことでかなり緊張していますが、SNSで見ていただいているモナキの“生”を感じていただけたらいいなと思っています。全力でミュージックステーションを楽しみたいと思いますので、どうか見守っていただけるとうれしいです！」と緊張気味のケンケン。

サカイJr.も「子どもの頃から見ていた番組なので、本当に夢のようです。初めてモナキを見る方に“なんだか楽しそう”と思っていただけるように全力でパフォーマンスをしますので、ぜひテレビの前で一緒に盛り上がっていただけたらうれしいです」と呼びかけた。

◆KEY TO LITがMステ初出演！

2025年2月16日に結成が発表されたKEY TO LIT（キテレツ）がMステ初出演。大先輩・少年隊の『Act-Show』をカバーする。

念願のMステ初出演に、「次回予告をぼーっと見ていたら、KEY TO LITという名前が出て、一度スルーしそうになり、綺麗に二度見しました。信じられない気持ちとうれしい気持ちが混在しています」と岩粼大昇。

井上瑞稀も「サプライズで出演を告げられ、 視聴者の皆さんと同じタイミングで出演することを知りました。まさか自分が出演できるとは思わず、叫んでしまいました」と、出演を聞かされたときを振り返った。

少年隊の『Act-Show』カバーについては「大先輩の少年隊さんの曲だからこそ、自分たちのパッションや歌唱が存分に発揮されるんじゃないかと思っています」と猪狩蒼弥。

佐々木大光は「メンバーの猪狩が振り付けをしたので、注目してほしい」と見どころを、中村嶺亜も「こうして、いただけた大きなチャンスなので、KEY TO LITらしく楽しみながら全身全霊、全力でパフォーマンスします」と意気込みを語っている。

ほかにも、MUFGスタジアム（国立競技場）でのスタジアムライブを開催した＝LOVEが、20thシングル『劇薬中毒』に収録されているカップリング楽曲『お姫様の作り方』と、11thシングル表題曲『あの子コンプレックス』を披露。

SUPER BEAVERはフジテレビ系2026サッカーテーマソングの『クライマックス』を。竹原ピストルは5月27日リリースのアルバム収録曲『はなす』を披露する。

VTR企画では「STARTOデビュー前 秘蔵映像BEST7」を特集。ゲストのKEY TO LITの先輩に当たるグループのデビュー前の秘蔵映像を大公開する。

◆出演アーティスト

＝LOVE：『お姫様の作り方』『あの子コンプレックス』

KEY TO LIT：『Act-Show』

桑田佳祐：『人誑し / ひとたらし』『AKANE On My Mind〜饅頭こわい』

SUPER BEAVER：『クライマックス』

竹原ピストル：『はなす』

三浦大知：『Crave』

モナキ：『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』