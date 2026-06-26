熊本ヴォルターズがモッチラミンと契約継続…今季52戦出場の帰化選手「感謝の気持ちでいっぱい」

6月26日、熊本ヴォルターズは、モッチラミンと2026－27シーズンの選手契約継続に合意したと発表した。

セネガル出身のモッチは、202センチ108キロのセンター。八村塁（NBAロサンゼルス・レイカーズ）らと同じ1997年世代の27歳で、桜丘高校の留学生として来日。大東文化大学に進学後も2年次にインカレで優秀選手賞を受賞するなど、世代を代表する選手として活躍してきた。

大学卒業後はJR東日本秋田に入社し、2024年に日本国籍を取得すると、2024－25シーズンはシーホース三河と佐賀バルーナーズでプレー。熊本へ移籍した2025－26シーズンは、B2リーグ戦52試合に出場し、1試合平均13分59秒のプレータイム、4.3得点、4.1リバウンド、フィールドゴール成功率53.4パーセントを記録した。

今回の契約発表に際して、モッチは「新シーズンも熊本ヴォルターズの一員として、皆さまと共に戦える機会をいただき、本当にうれしく、感謝の気持ちでいっぱいです」とコメント。「熊本のために、自分が持つすべてのエネルギーを注ぎ込みます。共に素晴らしいシーズンにしましょう！」と意気込みを語った。





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