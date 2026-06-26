株式会社ワタナベエンターテインメントが、オーディションプロジェクト『一生、表現者。オーディション』を始動。6月26日から9月23日まで募集が行われる。

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『一生、表現者。オーディション』は、「一生、表現者。」をキーワードに、演技はもちろん、映画、ドラマ、舞台などあらゆる作品に対する熱い気持ちを持ち、表現を愛する人を募集するオーディション。一過性の流行にとどまらず、長期的に作品に貢献し続けられる才能の発掘を目的としている。技術や経験の有無ではなく、表現に対する純粋な熱量や覚悟を持つ原石を、次世代の映像界・演劇界を担う表現者へと育成していくための試みだという。

審査では、若手映画監督・秋葉恋を講師に招き、参加者の魅力を引き出す「ワークショップ審査」を取り入れ、演技トレーニングを行う。さらに、最終審査には特別審査員として映画監督の藤井道人を迎える。

合格者には、ワタナベエンターテインメント所属確約、藤井が所属するBABEL LABEL制作ドラマおよび映画作品への出演権、「育成カリキュラム」の提供という3つの特典が用意される。レッスン（無償）をはじめ、俳優の現場見学や交流、オーディション、作品出演のチャンスが提供されるほか、ドラマや映画、ミュージカル、舞台など自社制作コンテンツへの出演機会も設けられる。

募集条件は、中学3年生から25歳まで（2026年7月1日時点）で、特定の芸能プロダクション、音楽レーベル、ライバー事務所などと契約していない、心身ともに健康な人、東京を活動の拠点にできる人。演技経験や性別、居住地は問われない。

■コメント

・藤井道人（特別審査員）一生、表現者でいることはとても難しいことだと思います。時代や出会い、さまざまな奇跡が重なりようやくそのリングに上がることができます。また、そこから誰かの人生を生き、作品となり、観客の皆さまに届けるという「表現者」という生き方は、素晴らしい出会いもたくさんある反面、傷つき、悩み、見えないトンネルの中でもがくことも多々あると思います。そんな時、皆さまを支えるのは「伴走者」です。共に悩み、時にはぶつかり、完成した作品を一緒に見て涙を流す。そんな、俳優とマネージャーの関係を、僕はいつも羨ましく思っています。ワタナベエンターテインメントさんが、今後も最高の「伴走者」で居続けてくれることを願い、審査員として参加いたします。当日は、日本の表現の未来を担う皆さまにお会いできることを楽しみにしております。宜しくお願いします。

・山田俊介（俳優部統括責任者）俳優という仕事は、不思議な仕事です。誰かの人生を演じながら、自分自身の人生とも向き合い続けなければなりません。華やかに見える世界ですが、その裏側には、学び続けること、考え続けること、失敗と向き合うこと、そして何度でも挑戦し続けることが求められます。だからこそ私たちは、このオーディションで「完成された才能」を探しているわけではありません。私たちが出会いたいのは、作品を愛する人です。映画を観て心を揺さぶられた人。舞台を観て生き方を変えられた人。小説の登場人物に自分を重ねたことがある人。引いて何より、まだ何者でもない自分に不安を抱えながらも、「俳優として生きてみたい」と願う人です。俳優の人生は、一つの作品との出会いから始まります。それは有名な作品かもしれないし、小さな劇場の舞台かもしれない。たった一本の映画かもしれません。その出会いが、人の人生を変えることがあります。今回のオーディションも、そんな人生の始まりの場所であってほしいと思っています。私たちが育てたいのは、一時の流行に消費される存在ではありません。10年後も、20年後も、30年後も、観客の心に物語を届け続けられる表現者です。技術はあとから身につきます。経験もこれから積むことができます。けれど、作品を愛する心と、表現から逃げない覚悟だけは、誰かに与えてもらうことはできません。その覚悟を持つ皆さんと出会えることを、心から楽しみにしています。このオーディションが、あなたにとって表現者としての人生の第一歩になることを願っています。

（文＝リアルサウンド編集部）