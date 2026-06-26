きょうは、午後も雨が強まる所があるでしょう。

【写真を見る】東海地方は土曜日に台風が接近 昼過ぎにかけて大雨になるおそれ 雨･風シミュレーション 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（6/26 昼）

正午前の名古屋市内は、おとといの夜から雨が続き、時々雨脚が強まっています。

きょうは午後も雨が降るでしょう。最高気温は27℃前後の所が多く、空気がムシムシと感じられそうです。



東海3県には、梅雨前線周辺の雨雲が広がっています。この時間も、所々で活発な雨雲がかかっています。

土曜日に台風が接近 昼過ぎにかけて大雨になるおそれ

【雨の予想】

午後も雨が続き、雨脚が強まる所もあるでしょう。あす土曜日は台風が接近し、各地で雨が続く見込みです。昼過ぎにかけて非常に激しい雨が降る所があり、大雨になるおそれがあるでしょう。あすの夜には、まとまった雨雲は抜ける予想です。



【週間予報】

あさって日曜日以降も、すっきりしない天気が続くでしょう。各地で真夏日になる日がありそうです。湿度が高く、蒸し暑くなる日が多いでしょう。