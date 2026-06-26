W杯5大会連続出場の長友佑都を森保一監督が称賛「さすがベテランの長友」「落ち着きを与えてくれた」
[6.25 W杯F組第3節 日本 1-1 スウェーデン ダラス]
日本代表の森保一監督が試合後の記者会見に出席し、1-1の後半30分から途中出場し、日本人初となるW杯5大会連続出場を果たしたDF長友佑都(FC東京)について、「彼が落ち着きを与えてくれた」と称えた。
長友は1-1の後半30分からMF中村敬斗に代わって左ウイングバックで出場。守備で体を張るなど勝ち点1獲得に貢献した。森保監督は「オランダが勝っている状況で、我々もオランダ以上に得点を奪って勝ちたいというのはあったが、そう簡単に勝たせてもらえない流れかなというところで、まず自分たちの戦い方が崩れないように、かつ攻撃につなげていこうと。一回、左からクロスを上げてくれたが、守備から攻撃のチャンスをうかがってもらえればと起用した」と、その意図を説明した。
「攻撃だけの意識になって、ゲームを崩すことはあってはいけないと思っていたが、さすがベテランの長友がそこでバタバタするなとチーム全体に促してくれていた」と指摘。「最低でも勝ち点1を取りながら勝利を目指すという中で、ひょっとしたら失点があったかもしれない展開の中で彼が落ち着きを与えてくれた」と称賛した。
(取材・文 西山紘平)
日本代表の森保一監督が試合後の記者会見に出席し、1-1の後半30分から途中出場し、日本人初となるW杯5大会連続出場を果たしたDF長友佑都(FC東京)について、「彼が落ち着きを与えてくれた」と称えた。
長友は1-1の後半30分からMF中村敬斗に代わって左ウイングバックで出場。守備で体を張るなど勝ち点1獲得に貢献した。森保監督は「オランダが勝っている状況で、我々もオランダ以上に得点を奪って勝ちたいというのはあったが、そう簡単に勝たせてもらえない流れかなというところで、まず自分たちの戦い方が崩れないように、かつ攻撃につなげていこうと。一回、左からクロスを上げてくれたが、守備から攻撃のチャンスをうかがってもらえればと起用した」と、その意図を説明した。
「攻撃だけの意識になって、ゲームを崩すことはあってはいけないと思っていたが、さすがベテランの長友がそこでバタバタするなとチーム全体に促してくれていた」と指摘。「最低でも勝ち点1を取りながら勝利を目指すという中で、ひょっとしたら失点があったかもしれない展開の中で彼が落ち着きを与えてくれた」と称賛した。
(取材・文 西山紘平)