5大会連続W杯出場の長友佑都、4年前の長友に言いたいこと「おまえ、やめなくてよかったな」
[6.25 W杯F組第3節 日本 1-1 スウェーデン ダラス]
5大会連続のワールドカップ出場にもまだ満足はしていない。日本代表DF長友佑都(FC東京)は北中米W杯・グループリーグ第3節・スウェーデン戦の後半30分に途中出場し、そのときを迎えた。39歳のベテランは偉業達成にも「まだまだこんなもんで終わるなよ」と自らに言い聞かせ、次戦のブラジル戦を見据えた。
後半30分、5度目となるW杯のピッチに立った。その瞬間の思いを振り返った。
「4年間このためにやってきたので本当に興奮した。やっぱりW杯でしか味わえないこの瞬間をまた味わうことができて非常にうれしい。あとはたくさんの仲間もそうだし、家族もサポーターも含めて、たくさんの方に支えられてここまで来れた。まずは感謝したい」
2022年カタール大会での敗退後、代表引退も脳裏をかすめたという。今そのときの自分に言葉を送る。「おまえ、やめなくてよかったな。なんでそんなこと考えていたんだ。ふざけんな」。10年南アフリカW杯から16年間、W杯の舞台に上がる戦いを続けてきた。「こんなすばらしい景色がまた見れるなんて、4年前は思っても見なかった。4年間、正直挫折しそうなときもあったけど、信じて本当にたくさんの人に支えられてここまで来れてまずは非常にうれしい」。ただ、これで終わるつもりもない。
「まだまだ上には(リオネル・)メッシ、クリスティアーノ・ロナウド、(ギジェルモ・)オチョアが6回出ている。こんなところで満足するなよと。あと優勝も目指している。優勝するまでは満足できない」
決勝トーナメント初戦の相手はブラジルになった。サッカー大国には昨年10月に史上初の勝利を果たしたが、W杯ではC組首位の優勝候補として再戦する。長友は「また本気を出すと思うので、ネイマール含めたブラジル相手に100%で臨めるのはうれしい」と意欲を燃やした。
日本が決勝トーナメントでW杯優勝国と対戦するのは初めて。だからこそ、長友の魂がほとばしる。「壁は高いかもしれないけど、その壁を乗り越えた時のチームのボルテージの上がり方は今まで見たことのないレベルに到達するんじゃないかなと思う。優勝するには乗り越えないといけない壁。これを乗り越えたときにすごい景色が待っている。すごい日本代表が待っていると思う。見ててください」。頼れる仲間とともに、さらなる偉業を達成していく。
(取材・文 石川祐介)
5大会連続のワールドカップ出場にもまだ満足はしていない。日本代表DF長友佑都(FC東京)は北中米W杯・グループリーグ第3節・スウェーデン戦の後半30分に途中出場し、そのときを迎えた。39歳のベテランは偉業達成にも「まだまだこんなもんで終わるなよ」と自らに言い聞かせ、次戦のブラジル戦を見据えた。
後半30分、5度目となるW杯のピッチに立った。その瞬間の思いを振り返った。
2022年カタール大会での敗退後、代表引退も脳裏をかすめたという。今そのときの自分に言葉を送る。「おまえ、やめなくてよかったな。なんでそんなこと考えていたんだ。ふざけんな」。10年南アフリカW杯から16年間、W杯の舞台に上がる戦いを続けてきた。「こんなすばらしい景色がまた見れるなんて、4年前は思っても見なかった。4年間、正直挫折しそうなときもあったけど、信じて本当にたくさんの人に支えられてここまで来れてまずは非常にうれしい」。ただ、これで終わるつもりもない。
「まだまだ上には(リオネル・)メッシ、クリスティアーノ・ロナウド、(ギジェルモ・)オチョアが6回出ている。こんなところで満足するなよと。あと優勝も目指している。優勝するまでは満足できない」
決勝トーナメント初戦の相手はブラジルになった。サッカー大国には昨年10月に史上初の勝利を果たしたが、W杯ではC組首位の優勝候補として再戦する。長友は「また本気を出すと思うので、ネイマール含めたブラジル相手に100%で臨めるのはうれしい」と意欲を燃やした。
日本が決勝トーナメントでW杯優勝国と対戦するのは初めて。だからこそ、長友の魂がほとばしる。「壁は高いかもしれないけど、その壁を乗り越えた時のチームのボルテージの上がり方は今まで見たことのないレベルに到達するんじゃないかなと思う。優勝するには乗り越えないといけない壁。これを乗り越えたときにすごい景色が待っている。すごい日本代表が待っていると思う。見ててください」。頼れる仲間とともに、さらなる偉業を達成していく。
(取材・文 石川祐介)