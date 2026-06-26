「ドローで良かった」と納得のスウェーデン監督、3位通過で相手はフランスやノルウェーが候補も「W杯はそういうもの」
[6.25 W杯F組第3節 日本 1-1 スウェーデン ダラス]
引き分けで3位でのグループリーグ突破を決めたスウェーデン代表のグレアム・ポッター監督が試合後の記者会見に出席し、「後半のパフォーマンスは前半よりも良かったが、引き分けが適切だと思う。違う相手なら勝っていたかもしれないが、ドローで良かったと思う」と、勝ち点1という結果に納得していた。
試合前日の会見では「日本にはとても感銘を受けている。チームとしてまとまっているし、非常に尊敬している」と、日本へのリスペクトを口にしていたが、試合後の感想を聞かれ、「今でもそう思っている。タフな対戦相手だったと思う。チームとしても素晴らしいし、個人としても才能あるチームだと思う。いい試合ができたと思う」と話した。
3位通過は決まったが、まだ会場や対戦相手は決定していない。「難しいですね。選手も体力を回復しないといけないし、ロジの面でも動けるようにしないといけない。それがこの大会の面白さかもしれないが」と苦笑い。対戦相手としてはフランス、ノルウェー、ドイツなどが候補となるが、「W杯はそういうもの。対戦相手がどこでも重要な試合になる。そこに臨むことができることを光栄に思う」と話していた。
(取材・文 西山紘平)
引き分けで3位でのグループリーグ突破を決めたスウェーデン代表のグレアム・ポッター監督が試合後の記者会見に出席し、「後半のパフォーマンスは前半よりも良かったが、引き分けが適切だと思う。違う相手なら勝っていたかもしれないが、ドローで良かったと思う」と、勝ち点1という結果に納得していた。
試合前日の会見では「日本にはとても感銘を受けている。チームとしてまとまっているし、非常に尊敬している」と、日本へのリスペクトを口にしていたが、試合後の感想を聞かれ、「今でもそう思っている。タフな対戦相手だったと思う。チームとしても素晴らしいし、個人としても才能あるチームだと思う。いい試合ができたと思う」と話した。
(取材・文 西山紘平)