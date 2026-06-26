主将アクシデントも耐えたDFライン、3連続フル出場伊藤洋「対応できた」瀬古と菅原は初先発「今の自分たちならいける」
[6.25 W杯F組第3節 日本 1-1 スウェーデン ダラス]
日本代表がスウェーデン代表と1-1で引き分けて、F組2位で決勝トーナメント進出を決めた。前半途中に主将DF板倉滉が負傷交代するアクシデントがあったが、GK鈴木彩艶を中心にした守備陣が最少失点で耐えて勝ち点1をもぎ取った。
DF瀬古歩夢とDF菅原由勢は今大会初先発だった。菅原によると、先発を言われたのは2日前のミーティングで、「小さい時からやってきた中でスタメンは喜びがありましたし、それと同時に覚悟が生まれた」と気合十分に試合に入っていた。瀬古も「楽しい時間になった」と笑みを浮かべた。
一方でDF伊藤洋輝はフィールドプレーヤーで唯一の3試合連続フル出場を果たした。「ボールを保持しているときにしっかりとコミュニケーションを取ろうと話していた。キープされても周りが戻ってくる時間を作れたので、対応できたと思います」。次戦に向けても「またここから中3日なので、しっかりとリカバリーして臨みたい」と気合を入れ直す。
そして日本時間30日に行う決勝トーナメント1回戦の相手はブラジルに決まった。ただ瀬古は「タフなゲームになると思うけど、今の自分たちならいける。いい準備をしたい」。伊藤洋も「自分たちの目標まで長い道のりですけど、まずはしっかりブラジルに勝ちたい」と闘志を燃やした。
日本代表がスウェーデン代表と1-1で引き分けて、F組2位で決勝トーナメント進出を決めた。前半途中に主将DF板倉滉が負傷交代するアクシデントがあったが、GK鈴木彩艶を中心にした守備陣が最少失点で耐えて勝ち点1をもぎ取った。
DF瀬古歩夢とDF菅原由勢は今大会初先発だった。菅原によると、先発を言われたのは2日前のミーティングで、「小さい時からやってきた中でスタメンは喜びがありましたし、それと同時に覚悟が生まれた」と気合十分に試合に入っていた。瀬古も「楽しい時間になった」と笑みを浮かべた。
そして日本時間30日に行う決勝トーナメント1回戦の相手はブラジルに決まった。ただ瀬古は「タフなゲームになると思うけど、今の自分たちならいける。いい準備をしたい」。伊藤洋も「自分たちの目標まで長い道のりですけど、まずはしっかりブラジルに勝ちたい」と闘志を燃やした。