初戦、2戦目とゴールに関与していた伊東純也「絡めなくて残念」前回ブラジル撃破の立役者は気を引き締める
[6.25 W杯F組第3節 日本 1-1 スウェーデン ダラス]
MF伊東純也は追いつかれた直後の後半21分から出場した。「特に指示はなかったけれど、いつも通りやれということだと思うので、同点だったので得点に絡みたいなと思っていたけれど絡めなくて残念」と総括した。
途中出場は初戦以来。オランダ戦で同点ゴールを演出するとチュニジア戦では自らゴールを奪っていたなかで最終節にに臨んでいた。ただこの日はチャンスに絡むプレーが限られて1-1でタイムアップを迎えた。
伊東は「前半から何回か良い形は作れていたけれど、相手も良い守備をして崩せないなかで後半立ち上がりに先制点を取れて良い形で入れた」と振り返りつつ、「すぐに失点してしまったので修正しないといけない」と指摘した。
そうした反省点を生かすのが決勝トーナメント初戦のブラジル戦となる。伊東は昨年の対戦時に2アシストを記録して歴史的な勝利を導いた立役者。もっとも「間違いなく強い国だし、前回親善試合でやっているけれど全然違ったメンバーになると思う」と気を引き締め、「しっかり良い準備をしてやるだけ」と力を込めた。
MF伊東純也は追いつかれた直後の後半21分から出場した。「特に指示はなかったけれど、いつも通りやれということだと思うので、同点だったので得点に絡みたいなと思っていたけれど絡めなくて残念」と総括した。
途中出場は初戦以来。オランダ戦で同点ゴールを演出するとチュニジア戦では自らゴールを奪っていたなかで最終節にに臨んでいた。ただこの日はチャンスに絡むプレーが限られて1-1でタイムアップを迎えた。
そうした反省点を生かすのが決勝トーナメント初戦のブラジル戦となる。伊東は昨年の対戦時に2アシストを記録して歴史的な勝利を導いた立役者。もっとも「間違いなく強い国だし、前回親善試合でやっているけれど全然違ったメンバーになると思う」と気を引き締め、「しっかり良い準備をしてやるだけ」と力を込めた。