日本初W杯5大会連続出場のDF長友佑都「この興奮はW杯でしか味わえない」…次戦ブラジル戦も「どこが相手だろうと勝つだけ」
[6.25 W杯F組第3節 日本 1-1 スウェーデン ダラス]
日本史上初となる5大会連続W杯出場の偉業を成し遂げた。日本代表DF長友佑都は試合後のフラッシュインタビューで「W杯、マンマミーア。4年間このために準備してきたから、マンマミーア」と興奮した様子で話した。
長友に出番が巡ってきたのは、1-1で迎えた後半30分だった。MF中村敬斗に代わってピッチに入り、日本史上初となる5大会連続W杯出場を果たした。
「興奮した。この興奮はW杯でしか味わえない。本当に仲間も含めて、すごい自分を支えてくれたし、たくさんの支えがあってこのピッチに立てたので、4年間やってきたことが無駄じゃなかったんだなと、皆に感謝したい」
終盤はスウェーデンに押し込まれる時間帯が続いたが、「守備の部分で激しくいく、局面の1対1で絶対に負けないところ。魂をエネルギーをチームに注ぎたいと思っていたから、やるだけだった」と魂の守備を披露して追加点を許さず。1-1のまま試合終了のホイッスルが吹かれ、日本の2位通過が決まった。
決勝トーナメント1回戦の相手はブラジル。しかし、「優勝目指しているから、どこが相手だろうと勝つだけなんで、やりますよ、僕らは」と力強く語った。
日本史上初となる5大会連続W杯出場の偉業を成し遂げた。日本代表DF長友佑都は試合後のフラッシュインタビューで「W杯、マンマミーア。4年間このために準備してきたから、マンマミーア」と興奮した様子で話した。
長友に出番が巡ってきたのは、1-1で迎えた後半30分だった。MF中村敬斗に代わってピッチに入り、日本史上初となる5大会連続W杯出場を果たした。
終盤はスウェーデンに押し込まれる時間帯が続いたが、「守備の部分で激しくいく、局面の1対1で絶対に負けないところ。魂をエネルギーをチームに注ぎたいと思っていたから、やるだけだった」と魂の守備を披露して追加点を許さず。1-1のまま試合終了のホイッスルが吹かれ、日本の2位通過が決まった。
決勝トーナメント1回戦の相手はブラジル。しかし、「優勝目指しているから、どこが相手だろうと勝つだけなんで、やりますよ、僕らは」と力強く語った。